Zadru pobjeda nad Cibonom u vidljivosti, rezultatski manji domet od europskih naslova slavio je značajno glasnije

Premda je u četvrtak navečer današnja Cibona pobijedila Zadar (75:70), analizirajući ukupna slavljenička zbivanja u Zagrebu i u Zadru, dojam je daje zadarski klub odnio medijsku pobjedu nad zagrebačkim.

Naime, od svoje obljetnice (rezultatski manje vrijedne od Cibonine), Zadrani su napravili veću predstavu. Štoviše, 40 godina od posljednjeg naslova prvaka Zadra osvojenog u bivšoj SFRJ, aktualni prvak Hrvatske proslavio je s dvodnevnim slavljem. A ono je sadržavalo druženje s legendama kluba i bivšim reprezentativcima, svečani defile, podizanje trofeja i reprizu dočeka iz 1986. godine.

Dan prije se điralo po Kalelargi kojom je prošetao i tadašnji trener Vlado Đurović a održan je i kviz naslovljen sa "Di si bija '86". Šlag na sve je bila subotnja televizijska repriza majstorice (HTV2) odigrane 1986. u kojoj je tadašnji Zadar dobio Cibonu s Draženom Petrovićem nakon dva produžetka (111:110) za naslov i pomalo neočekivano slavlje.

A takav ishod te utakmice protiv aktualnog dvostrukog prvaka Europe izazvao je erupciju oduševljenja kod Zadrana čega se i danas jako dobro sjeća tadašnji kapetan momčadi Veljko Petranović:

- Kad god se toga sjetim naježim se. Nismo očekivali takav doček, da toliko ljudi te noći ne će spavati da će neki doći pred nas u Udbinu, Gračac, na Maslenički most i da će sve završiti spektakularnim dočekom na Narodnom trgu.

A na tom trgu u nedjelju navečer odvijala se i repriza dočeka za koji je, dobrim dijelom, zaslužan i mladi direktor kluba Roko Jurlina. Zapravo, on je u startu htio skromniju proslavu ali je Grad poželio nešto impresivnije što se i dogodilo uz organizacijsku suradnju kluba i Zdenke Zrilić, provjerene organizatorice sportskih događanja u tom gradu.

- Ovo može samo Zadar, jedino ovaj grad ima tu emociju a mi se nadamo da će ova događanja pomoći da upišemo što više djece - rekao je direktor Jurlina.

Istog vikenda Cibona je puno skromnije slavila puno veće domete. Naime, u čast 80. rođendana kluba koji je dvaput bio prvakom Europe (Zadar to nije bio nikad a nema niti jedan drugi europski trofej) i koji ima pet europskih klupskih trofeja održan je tek skromni domjenak za nekih stotinjak uzvanika.

Slavlje bez velike pompe htio je budući većinski vlasnik Cibone, kanadski bankar hrvatskih korijena Victor Dodig, koji je smatrao neprimjerenim da klub koji se godinama nalazio na rubu gašenja odjednom priređuje gala večere. A s takvim pristupom se i možemo složiti ali ne i s činjenicom da na istoj toj nacionalnoj dalekovidnici (HTV) nismo imali prilike pogledati reprizu Cibonine pobjede nad Žalgirisom, iz 1986. godine, izborene u budimpeštanskom finalu Kupa prvaka. I da su na Ciboninom rođendanskom partyju bila samo dva novinara dok se sa zadarske fešte izvještavalo u svim televizijskim dnevnicima.

I zbog svega ovdje izrečenog smo i ustvrdili da je Zadar izvojevao medijsku pobjedu nad Cibonom. Bila su to dva različita pristupa obljetnici. I dvije različite emocije. Jedna suzdržana i druga rasplamsana. Jedna racionalna a druga nadasve nostalgična. A sve se događalo i na 40. obljetnicu od nuklearne katastrofe u Černobilu koja se dogodila, nećete vjerovati, baš na isti kada se zbila i Cibonina rezultatska katastrofa (to je možda preteška riječ) protiv Zadra. Jer, zbog tog poraza Draženova Cibona nije dobila priliku jurišati i na treći uzastopni naslov prvaka Europe.

A baš je ta emocija viđena ovih dana u Zadru nešto što zacijelo priželjkuje Victor Dodig vezano uz Zagrepčane i Cibonu. Doduše, teško je vjerovati da to doista može biti tako kao u najkošarkaškijem hrvatskom gradu ali da mora biti značajno bolje no što je danas to je bjelodano.