Jedna od najbogatijih europskih zemalja na koljenima: 'Preskupo mi je s mirovinom od oko 2000 eura'

Sve više građana Švicarske jedva spaja kraj s krajem unatoč tome što žive u jednoj od najbogatijih zemalja svijeta. Kombinacija visokih stanarina, poskupljenja zdravstvenog osiguranja i stagnirajućih plaća dovela je do toga da veliki dio stanovništva više ne može ništa uštedjeti, a neki jedva preživljavaju od plaće do plaće. Prema velikom istraživanju čitatelja Blicka, u kojem je sudjelovalo više od 7000 ljudi, situacija je alarmantna. Gotovo trećina ispitanika nakon plaćanja svih fiksnih troškova ima manje od 500 franaka (oko 500 eura) slobodnog novca mjesečno, dok njih 13 posto nema nijedan franak viška. Samo nešto više od četvrtine građana uspijeva uštedjeti više od 3000 franaka mjesečno.

Ljudi otvoreno pričaju o svojim teškoćama. "Radim puno radno vrijeme, moja djevojka radi 20 posto. S troje djece, svaki mjesec imam sve manje i manje za život jer sve postaje skuplje. Plaće više ne rastu", kaže Mathias Reimann. "Kako bih uzdržavao obitelj, prihvatio sam dodatni posao. Inače ne bih mogao plaćati poreze ni zdravstveno osiguranje", ispričao je Engin Harun. Drugima zdravstveni problemi otežavaju stvari. To je slučaj i s Miriam Schenk: "Primam invalidsku mirovinu i dodatne naknade. Zdravstveno osiguranje i stanarina su plaćeni, ali ne ostane puno. Ako stigne veliki račun, nema mjesta za rezervu. Često moram preskakati obroke jer si ne mogu priuštiti kupovinu“, objašnjava.

Umirovljenik Roland Zaugg odlučio se iseliti u Španjolsku jer mu mirovina od 1900 franaka ( oko 2000 eura) više nije dovoljna za život u Švicarskoj. "50 godina sam pomagao u izgradnji Švicarske. Sada moram živjeti u Španjolskoj jer je u Švicarskoj preskupo s mirovinom od 1900 franaka", kaže. Maria Baumgartner također otkriva svoju situaciju: "Emigrirala sam prije devet godina. Više si ne mogu priuštiti život u Švicarskoj"

Mnogi vide iseljavanje kao jedino rješenje. Dok jedni jedva preživljavaju, drugi još uspijevaju uštedjeti, ali ih je sve manje. Švicarska, koja je desetljećima bila simbol blagostanja i stabilnosti, sve više postaje zemlja u kojoj obični građani osjećaju da više ne pripadaju. Rast cijena stanova i zdravstvenog osiguranja najteže pogađa obitelji s nižim i srednjim primanjima, a sve glasniji su pozivi da se nešto hitno poduzme prije nego što se socijalna slika zemlje dodatno pogorša.