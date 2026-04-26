Srpski menadžer uzburkao duhove izjavom o Hrvatima, moglo bi mu se obiti o glavu

VL
Autor
vecernji.hr
26.04.2026.
u 13:38

Nekada popularno odredište za hrvatske nogometaše, ruska Premier liga danas je gotovo opustjela. Poznati srpski nogometni agent Srđan Jeremić ponudio je svoje viđenje situacije, a njegovi razlozi mogli bi uzburkati duhove na domaćoj sceni

Ruska Premier liga nekada je bila obećana zemlja za hrvatske nogometaše, unosno i cijenjeno tržište na kojem su igrači poput Stipe Pletikose i Ivice Olića ostavili neizbrisiv trag i stekli status legendi. Danas je, međutim, slika potpuno drugačija. U cijeloj ligi, koja je pod sankcijama od početka invazije na Ukrajinu, nalaze se samo dva Hrvata - Kristijan Bistrović u Akronu i Dominik Oroz u Krilima Sovjetov. Dok mnogi vjeruju da je razlog isključivo političke prirode, poznati srpski nogometni agent Srđan Jeremić tvrdi da je istina bitno drugačija i mnogo neugodnija za hrvatski nogomet. Njegova analiza, izrečena za ruski "RB Sport", odjeknula je regijom i ponudila pogled iza kulisa nogometnog tržišta.

Jeremić, agent s bogatim iskustvom koji je, između ostalog, sudjelovao u transferu Khviche Kvaratskhelije u PSG i doveo Mahira Emrelija u Dinamo, odbacuje tezu o političkoj blokadi. Prema njegovim riječima, vrata ruskih klubova za Hrvate nisu zatvorena, dapače, oni su tamo uvijek bili dobrodošli. "Mislim da je dovođenje hrvatskih nogometaša u Rusiju sasvim moguće, uvijek su rado dolazili", izjavio je Jeremić, no odmah je dodao i drugu stranu priče. Problem, kako tvrdi, leži u potpunom nedostatku potražnje s ruske strane, što je izravna posljedica trenutnog stanja u hrvatskom klupskom nogometu.

Njegova ključna izjava, koja će zasigurno izazvati reakcije, svodi se na bolnu konstataciju. "Ovdje uopće nije riječ o političkim razlozima. Jednostavno, sada je takva situacija da u Hrvatskoj nema toliko zanimljivih nogometaša za Rusku Premier ligu", ustvrdio je bez okolišanja. Time je praktički poručio kako većina igrača iz HNL-a jednostavno ne zadovoljava kriterije kvalitete potrebne za ruske prvoligaše, koji su, unatoč sankcijama i egzodusu stranaca, i dalje financijski moćni i traže provjerena pojačanja.

Kako bi preduhitrio kritike da podcjenjuje hrvatske talente, Jeremić je pojasnio da ne misli kako je riječ o slaboj generaciji, već o nerealnoj cijeni onih najboljih. "Nije slaba, ali oni igrači za koje postoji ili bi mogao postojati interes iz Rusije, skupo koštaju", zaključio je. To stvara pat-poziciju: elitni hrvatski nogometaši su preskupi i ciljaju na lige "petice", dok ostatak ponude iz HNL-a ruskim klubovima očito nije dovoljno primamljiv. Zanimljivo je da je za isti medij Tonči Martić, agent Nikole Vlašića, potvrdio da je bilo kontakata oko povratka bivšeg igrača CSKA u Rusiju, no ostao je zakopčan, što samo potvrđuje da su takvi poslovi danas iznimno komplicirani i financijski zahtjevni.
