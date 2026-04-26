Daytonski sporazum imenovan je po gradu u SAD-u u kojemu je 21. studenoga 1995. parafiran, a već letimičan pogled na fotografiju na kojoj poziraju sudionici tog događaja otkrit će kako je riječ o jednom od najvažnijih diplomatskih trenutaka 20. stoljeća. Uistinu, u trenucima u kojima svijet ulazi u neizvjesno poglavlje obilježeno sve češćim sukobima, ratovima i vojnim intervencijama dragocjeno je prisjetiti se uspješnih mirovnih rješenja u suvremenoj povijesti. A Daytonski sporazum, koji se pamti kao povijesni dokument koji je uspješno zaustavio rat u Bosni i Hercegovini, a gledano iz hrvatske perspektive, omogućio mirnu reintegraciju istočne Slavonije i hrvatskog Podunavlja, to zasigurno jest. No 30 godina kasnije, okolnosti su se znatno promijenile, pa su sve glasniji pozivi za njegovim redefiniranjem jer taj sporazum onemogućuje brži napredak BiH prema Europskoj uniji, stvara etničke podjele i sve složeniji sustav, te kako je Bosna i Hercegovina danas talac sporazuma koji ju je nekoć spasio.
U kritičnom trenutku Clinton je nazvao Tuđmana: Dragi Franjo, u ovom trenutku ti si moćniji od mene
Milošević je pokušavao svakoga od nas eliminirati iz dijaloga. Jedini prema kojemu je pokazivao dosljedan respekt bio je Gojko Šušak – njega nikada ne bi pokušao marginalizirati
Imotski je "malo misto" treba pitati Imoćane šta misle o ovom sinu i sve će Vam biti jasno..s kim je Tuđman stvarao državu dobro je i ispalo
Jel ga Billy pitao za mlade curice koje bi odveo malo do Epstina na otok srece?
Tuđman je ostvario tisućljetni san Hrvata, o kojem se nismo usudili ni sanjati. Da bi to ostvario okružio se sa velikanima kao što je bio Gojko Šušak, a i sa gnjidama da ih drži na oku da ne ruše njegovo djelo. Svi znamo tko su, no ne smiju se ni spominjati, jer bi uslijedio žuti karton, a nažalost dosta je te gamadi koja se uz pokvarene medije dočepala visokih pozicija.