U kritičnom trenutku Clinton je nazvao Tuđmana: Dragi Franjo, u ovom trenutku ti si moćniji od mene

Daytonski sporazum imenovan je po gradu u SAD-u u kojemu je 21. studenoga 1995. parafiran, a već letimičan pogled na fotografiju na kojoj poziraju sudionici tog događaja otkrit će kako je riječ o jednom od najvažnijih diplomatskih trenutaka 20. stoljeća. Uistinu, u trenucima u kojima svijet ulazi u neizvjesno poglavlje obilježeno sve češćim sukobima, ratovima i vojnim intervencijama dragocjeno je prisjetiti se uspješnih mirovnih rješenja u suvremenoj povijesti. A Daytonski sporazum, koji se pamti kao povijesni dokument koji je uspješno zaustavio rat u Bosni i Hercegovini, a gledano iz hrvatske perspektive, omogućio mirnu reintegraciju istočne Slavonije i hrvatskog Podunavlja, to zasigurno jest. No 30 godina kasnije, okolnosti su se znatno promijenile, pa su sve glasniji pozivi za njegovim redefiniranjem jer taj sporazum onemogućuje brži napredak BiH prema Europskoj uniji, stvara etničke podjele i sve složeniji sustav, te kako je Bosna i Hercegovina danas talac sporazuma koji ju je nekoć spasio.