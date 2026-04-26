NAPADAČ DINAMA

Dion Drena Beljo: Puno se govori o rekordu Eduarda, ali ne razmišljam o golovima

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
26.04.2026.
u 22:04

- Puno se priča o rekordu Eduarda, ne razmišljam previše o tome, trudim se na terenu napraviti pravu stvar, a ne forsiram gol, ne idem u soliranja, nego želim pomoći momčadi.

Jedan od najboljih igrača Dinama Dion Drena Beljo iznio je svoje razmišljanja nakon što su plavi osvojili naslov prvaka Hrvatske, na Maksimiru svladali Varaždin s 2:1, a on je zabio još jedan gol i trenutačno je na 29 pogodaka u ovoj sezoni HNL-a.

- Ne razmišljam o golovima toliko, važno je da sam u formi i imam samopouzdanje pa idemo po dvostruku krunu. Proslavit ćemo ovaj naslov, ali ništa previše - rekao je Beljo pa se osvrnuo na atmosferu na Maksimiru:

- Navijači su napravili sjajnu atmosferu, bilo je prelijepo igrati. 

Koliko je Beljo u nevjerojatnoj formi, najbolje svjedoči podatak o čak 16 golova u prvenstvu u zadnjih sedam utakmica. Do kraja prvenstva još su četiri kola i Beljo bi mogao dostići i rekord Eduarda da Silve. Brazilac s hrvatskom putovnicom je u sezoni 2006/07 postigao u prvenstvu čak 34 gola što je rekord koji godinama djeluje nedostižno.

- Puno se priča o rekordu Eduarda, ne razmišljam previše o tome, trudim se na terenu napraviti pravu stvar, a ne forsiram gol, ne idem u soliranja nego želim pomoći momčadi.

>> Što su još igrači Dinama rekli pogledajte u videu

