Dion Drena Beljo: Puno se govori o rekordu Eduarda, ali ne razmišljam o golovima

Jedan od najboljih igrača Dinama Dion Drena Beljo iznio je svoje razmišljanja nakon što su plavi osvojili naslov prvaka Hrvatske, na Maksimiru svladali Varaždin s 2:1, a on je zabio još jedan gol i trenutačno je na 29 pogodaka u ovoj sezoni HNL-a.

- Ne razmišljam o golovima toliko, važno je da sam u formi i imam samopouzdanje pa idemo po dvostruku krunu. Proslavit ćemo ovaj naslov, ali ništa previše - rekao je Beljo pa se osvrnuo na atmosferu na Maksimiru:

- Navijači su napravili sjajnu atmosferu, bilo je prelijepo igrati.

Koliko je Beljo u nevjerojatnoj formi, najbolje svjedoči podatak o čak 16 golova u prvenstvu u zadnjih sedam utakmica. Do kraja prvenstva još su četiri kola i Beljo bi mogao dostići i rekord Eduarda da Silve. Brazilac s hrvatskom putovnicom je u sezoni 2006/07 postigao u prvenstvu čak 34 gola što je rekord koji godinama djeluje nedostižno.

- Puno se priča o rekordu Eduarda, ne razmišljam previše o tome, trudim se na terenu napraviti pravu stvar, a ne forsiram gol, ne idem u soliranja nego želim pomoći momčadi.

