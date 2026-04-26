Čitačica usana analizirala razgovor JD Vancea i tjelohranitelja nakon pucnjave: 'J*** trči...'

Dramatične scene s Večere dopisnika Bijele kuće u Washingtonu i dalje izazivaju šok, a novi detalji dodatno rasvjetljavaju trenutke panike nakon pucnjave. Posebnu pažnju privukla je analiza čitača usana koji je otkrio što se točno događalo u trenutku kada je osiguranje reagiralo.
Prema forenzičkoj čitačici usana Nicoli Hickling, jedan od tjelohranitelja navodno je prišao potpredsjedniku J.D. Vanceu i povikao: "Trči, j**** trči!" Vance je, prema istoj analizi, zbunjeno odgovorio: "Što se događa? Idem", prije nego što su ga agenti Tajne službe hitno izvukli iz dvorane, piše Metro.
Snimke pokazuju kako su agenti doslovno zgrabili potpredsjednika i izveli ga sa sjedala dok se u dvorani širio kaos. U isto vrijeme, sigurnosno osoblje jurilo je prema pozornici kako bi zaštitilo predsjednika Donalda Trumpa, njegovu suprugu Melaniju i druge visoke dužnosnike. Prema službenim informacijama, napadač je bio naoružan sačmaricom, pištoljem i noževima te je pokušao probiti sigurnosni punkt u blizini dvorane. Identificiran je kao 31-godišnji Cole Thomas Allen iz Kalifornije.
Trump je kasnije izjavio kako je u prvi mah pomislio da je riječ o padu pladnja, dok je Melania, kako kaže, odmah shvatila da je riječ o ozbiljnoj prijetnji. "Čuo sam buku i mislio da je pao pladanj. Melania je odmah prepoznala da je to loš zvuk", rekao je Trump, dodajući da je iskustvo bilo traumatično. U trenutku pucnjave, predsjednik, prva dama i potpredsjednik sklonili su se ispod stola, nakon čega su ih agenti evakuirali iz dvorane. U incidentu je ranjen i jedan policajac, no preživio je zahvaljujući pancirnom prsluku.
Ovaj video je fantastičan dokaz svih mogućih odnosa i prema Trumpu i kakav je tko u toj sredini. Prvo se pobrinu za Vanca, a on totalno nesnačlažljiv i treba ga netko podići sa stolca, a mlad čovjek? I tek onda nakon toliko vremena krenu micati Trumpa i Melaniju? Mogli su Trumpa upucati već 20 puta dok su uopće po njega došli? Odnos Vance Trump?Vance ga je tu već izdao, on je važniji, on to odrađuje Trumpu iza leđa, sprema svoju važnost i sebe za zamjenu. Žena koja je sjedila kraj Trumpa u srebnoj haljini i ulagivala mu se do tada , gura Trumpa da ona prođe iako ovaj pada, ona želi preko njega? Melanija je vjerojatno prva otišla pod stol, samo je spuznula, nju se niti ne vidi. Da sam na Trumpiovom mjestu, imao bih se što pitati??? A i sad se ja pitam za sve krivimo Trumpa, a postoji mogućnost da oni oko nejga rade sve te scenarije da to niti nisu nejgove ideje, a on ih prihvaća jer ionako je njegova energija slaba. Amerika nikad nije bila salbija, ovo je poražavajuće za gledati.