Čitačica usana analizirala razgovor JD Vancea i tjelohranitelja nakon pucnjave: 'J*** trči...'

Dramatične scene s Večere dopisnika Bijele kuće u Washingtonu i dalje izazivaju šok, a novi detalji dodatno rasvjetljavaju trenutke panike nakon pucnjave. Posebnu pažnju privukla je analiza čitača usana koji je otkrio što se točno događalo u trenutku kada je osiguranje reagiralo.

Prema forenzičkoj čitačici usana Nicoli Hickling, jedan od tjelohranitelja navodno je prišao potpredsjedniku J.D. Vanceu i povikao: "Trči, j**** trči!" Vance je, prema istoj analizi, zbunjeno odgovorio: "Što se događa? Idem", prije nego što su ga agenti Tajne službe hitno izvukli iz dvorane, piše Metro .

Snimke pokazuju kako su agenti doslovno zgrabili potpredsjednika i izveli ga sa sjedala dok se u dvorani širio kaos. U isto vrijeme, sigurnosno osoblje jurilo je prema pozornici kako bi zaštitilo predsjednika Donalda Trumpa, njegovu suprugu Melaniju i druge visoke dužnosnike. Prema službenim informacijama, napadač je bio naoružan sačmaricom, pištoljem i noževima te je pokušao probiti sigurnosni punkt u blizini dvorane. Identificiran je kao 31-godišnji Cole Thomas Allen iz Kalifornije.

President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents' Dinner. — April 26, 2026

Trump je kasnije izjavio kako je u prvi mah pomislio da je riječ o padu pladnja, dok je Melania, kako kaže, odmah shvatila da je riječ o ozbiljnoj prijetnji. "Čuo sam buku i mislio da je pao pladanj. Melania je odmah prepoznala da je to loš zvuk", rekao je Trump, dodajući da je iskustvo bilo traumatično. U trenutku pucnjave, predsjednik, prva dama i potpredsjednik sklonili su se ispod stola, nakon čega su ih agenti evakuirali iz dvorane. U incidentu je ranjen i jedan policajac, no preživio je zahvaljujući pancirnom prsluku.