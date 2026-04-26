Liječnik hitne pomoći koji je liječio 50.000 pacijenata: 'Svi s teškim stanjima rade istu kobnu pogrešku'

Liječnik Alex Wibberley želi da ljudi napokon počnu obraćati pozornost na svoje zdravlje na ispravan način. Nakon što se u svojoj karijeri dosad brinuo o potrebama više od 50.000 pacijenata, ovaj liječnik hitne medicine i kreator sadržaja na internetu kaže da je uočio jedan vrlo zabrinjavajući obrazac koji se neprestano ponavlja. U videu podijeljenom na svom YouTube kanalu, objasnio je kako je primijetio da velikom broju ljudi koji se pojave u bolnici s teškim zdravstvenim problemima jedna stvar gotovo uvijek zajednička. "Nakon nekog vremena počnete uočavati stvari za koje vas udžbenici baš i ne pripreme", rekao je svojim pretplatnicima. "Obrasce koje primjećujete iznova i iznova. Obrazac koji stalno viđam zapravo se ne odnosi na same hitne slučajeve... već na ono što im je prethodilo."

On objašnjava da bolničke čekaonice obično pune pacijenti koji pate od ozbiljnih medicinskih stanja poput srčanog udara, moždanog udara ili zatajenja organa, a velika većina njih starija je od 50 godina. Iako to samo po sebi nije iznenađujuće jer se tijelo s godinama troši, Wibberley ističe ciklus koji ga "stvarno muči". "Napravit ćemo pretrage, pogledat ćemo nalaze i shvatiti da se ono što je dovelo pacijenta ovdje očito razvijalo godinama, ponekad i desetljeće ili više", rekao je liječnik, "I nitko to nije uočio. Ili ako jest, nitko nije reagirao. Moderna medicina je nevjerojatna, možemo činiti čuda, ali smo užasni u sprječavanju da se stvari uopće dogode."

Ovaj zabrinjavajući obrazac koji je dr. Wibberley primijetio tijekom svoje karijere razlog je zašto želi da ljudi počnu pratiti šest ključnih zdravstvenih pokazatelja koji bi mogli predvidjeti budući rizik od kroničnih bolesti. Problem je, nastavlja, što većina pacijenata nije bila potpuno zdrava i onda se odjednom srušila. Imali su simptome, osjećali su se loše i bili su umorni na drugačiji način, i to dugo vremena. Gotovo svi su to pripisivali starenju. "To je potpuno razumljivo, jer kada se simptomi pojavljuju vrlo postupno tijekom mjeseci ili godina, vaš mozak se na njih prilagodi. Oni postaju vaša nova normalnost", objasnio je, dodajući da ljudi nemaju drugu verziju sebe s kojom bi usporedili te simptome.

Istraživanja potvrđuju zapažanja dr. Wibberleyja. Studije pokazuju da čak do 40 posto srčanih udara može proći neotkriveno ili sa suptilnim simptomima koji se često pripisuju drugim, manje ozbiljnim stanjima. Slično je i s moždanim udarom, gdje je odgađanje traženja pomoći čest problem, a neke studije pokazuju da više od 80 posto pacijenata stigne u bolnicu s prevelikim zakašnjenjem za optimalno liječenje. Razlozi za ignoriranje simptoma su različiti, od straha od loših vijesti i financijskih briga do jednostavnog nepripisivanja simptoma nečemu ozbiljnom.

Dr. Wibberley naglašava da bi naglasak trebao biti na prevenciji, a ne na liječenju, te vjeruje da bi to moglo postati pravilo ako ljudi počnu redovito pratiti svoje zdravlje. On navodi šest ključnih pokazatelja za koje vjeruje da bi ih "svatko trebao provjeravati svake godine". U njih ubraja krvni tlak, trigliceride (vrsta masti u krvi) i kolesterol, puls u mirovanju, funkciju bubrega, razinu šećera i glukoze u krvi, kao i funkciju jetre. Objasnio je da se ne radi o skupim ili kompliciranim pretragama te da se mnoge od tih vrijednosti mogu izmjeriti jednostavnim testovima, često i kod kuće. To su, kaže, isti pokazatelji koje provjeravaju na hitnom prijemu kada netko dođe kritično bolestan, a isti ti pokazatelji mogli su upozoriti na opasnost godinama ranije.

Poruka dr. Wibberleyja odjekuje u vrijeme kada su zdravstvena pismenost i preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje važniji nego ikad. U svijetu postoji sve veća svijest o važnosti preventivne medicine, a brojne javnozdravstvene kampanje usmjerene su na podizanje svijesti o simptomima određenih bolesti i poticanje ljudi na redovite preglede. "Stvarnost je da je moderna zdravstvena skrb izvrsna u liječenju bolesti, ali daleko manje učinkovita u njihovom sprječavanju. A ako rano razumijete ove brojke, dajete si ogromnu prednost", zaključuje Wibberley, čije upozorenje služi kao snažan podsjetnik na važnost slušanja vlastitog tijela.