UŽAS KOD NOVE GRADIŠKE

Policija objavila kako su stradali čelni ljudi Lokomotive, letjeli i djelovi automobila

VL
Autor
Anka Bilić Keserović/Hina
26.04.2026.
u 14:05

Na dionici autoceste A3, u blizini Nove Gradiške u subotu oko 22 sata došlo je do prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo nekoliko vozila, pri čemu je jedna osoba teško, a druga lakše ozlijeđena, izvijestila je u nedjelju Policijska uprava Brodsko-posavska

Osobni automobil sisačkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 57-godišnjak naletio je na divlju životinju, a potom je došlo i do naleta drugih vozila. U događaju je 70-godišnji putnik iz vozila sisačkih registracijskih oznaka koji nije koristio sigurnosni pojas lakše ozlijeđen, dok je 57-godišnjak teže ozlijeđen i liječnička pomoć pružena mu je u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.

Iz policije navode kako se uslijed izbjegavanja zaustavljenog vozila sisačkih registracijskih oznaka dogodio nalet i oštećenja još tri vozila u neposrednim kontaktima, dok je jedno vozilo oštećeno uslijed udara odbačenog dijela vozila u krov.

Pritom je utvrđeno da 61-godišnji hrvatski državljanin i 29-godišnji srpski državljanin upravljajući osobnim automobilima (zagrebačkih i njemačkih registracijskih oznaka), nisu brzinu kretanja vozila prilagodili osobinama i stanju ceste, vidljivosti, preglednosti ili gustoći prometa. Uslijed toga su, u namjeri izbjegavanja zaustavljenog automobila sisačkih registracijskih oznaka, skrenuli vozilima u stranu te je u nekontroliranom kretanju vozila došlo do udara u taj zaustavljeni automobil, zaštitnu ogradu i druga vozila, odnosno nastanka materijalne štete, priopćili su iz policije.

Policijski službenici su prekršajno prijavili osobe u dobi od 70, 61 i 29 godina zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Lokomotiva Nova Gradiška prometna neserća

