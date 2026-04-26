Zvonimir Boban nije htio učiniti ono što je javnost zazivala i to mu se vratilo

Nedavno nam je iskusni trener Ilija Lončarević o smjenama trenera u našim klubovima, poglavito u Dinamu, kad je krizu preživio Mario Kovačević i krenuo u pobjednički niz, rekao: Nerijetko je povjerenje i strpljenje bolje od takozvane šok-terapije.



Upravo tako je postupio Zvonimir Boban kad je dobar dio javnosti tražio smjenu Kovačevića, pogotovu nakon poraza od Istre u studenom, prelomio je i ostavio trenera 'u sedlu' i to se vratilo i njemu i Dinamu. Na kraju je Dinamo nadoknadio jesenski zaostatak od četiri boda za Hajdukom, napravio čudesnu seriju, pobjegao na deset bodova i bilo je jasno da će osvojiti naslov prvaka.