Trener Hajduka propustio još jednu priliku za iskupljenje, mogao je samo na kraju zagrliti Silića

Ipak smo očekivali malo više od Jadranskog derbija. Rijeka i Hajduk na Rujevici odigrali su neodlučeno, bez pogodaka. Ali i bez posebni inspiriranog igrača u polju s obje strane. Barem ne onog koji bi individualnim potezom odlučio pobjednika. Veći dio derbija kao da su obje momčadi bile zadovoljne podjelom bodova.



Prvi dio pripao je Rijeci, no momčad Victora Sancheza nije došla do prednosti samo zahvaljujući intervencijama Hajdukova vratara Tonija Silića koji je i na Rujevici bio u kategoriji najbolje ocijenjenih igrača. Opet se ispostavilo da je mladi vratar Hajduka imao ključnu ulogu, na kraju je bio najbolje ocijenjeni igrač susreta. No, problem Splićana opet je bila igra bez prave energije, dojam je da su upravo zbog tog detalja mogli i stradati na Rujevici, slično kao jesenas. Garcia je, stoga, s posebnim guštom nakon susreta vjerojatno zagrlio Silića.

Doduše, iz prvog dijela svakako treba izdvojiti priliku Rokasa Pukštasa koji nije uspio postići pogodak u situaciji jedan na jedan s protivničkim vratarom Zlomislićem.