Luka Modrić nakon sudara glavama ošamućeno napustio teren, nije izgledalo nimalo ugodno

U susretu 34. kola Serie A, jednom od najvećih derbija talijanskog nogometa, Milan i Juventus su na San Siru odigrali bez pogodaka. Luka Modrić je za domaćine igrao do 80. minute kada je napustio teren nakon što se s Manuelom Locatellijem sudario s glavama.

Obojica su pokušala doći do jedne lopte, no sudarili su se s glavama. Prekid je trajao nekoliko minuta dok im se ukazivala pomoć. Nažalost, kapetan "Vatrenih" morao je napustiti teren dok se ošamućeno držao za glavu, dok je veznjak Juventusa ostao u igri.

Utakmica je bila iznimno važna za oba kluba u borbi za Ligu prvaka. Utrka za "scuddeto" je izgubljena, vodeći Inter ima 10 bodova više od drugoplasiranog Napolija, pa "Rossonerima" i "Binaconerima" predstoji tek borba za Ligu prvaka.

Prvih petnaest minuta prošlo je bez ikakvih udaraca prema golu. Prvu priliku je imao Milan u 23. minuti, pucao je Youssouf Fofana, ali je lopta prošla nekoliko centimetara pored desne stative. U 35. minuti s ruba kaznenog prostora pucao je Adrien Rabiot, ali je gostujući vratar Michele Di Gregorio obranio.

Samo minutu kasnije Juve je postigao gol. Conceicao je ubacio, a Thuram svladao Maignana. Međutim, VAR soba je poništila gol francuskog napadača zbog zaleđa. U 40. minuti opasno je zaprijetio i Conceicao, ali je Maignan sjajno obranio.

Milan je na otvaranju drugog dijela imao veliku priliku, no Alexis Saelemaekers je u 50. minuti pogodio prečku. Do kraja susreta bilo je još nekoliko poluprilika, ali ne i golova.

Milan je ostao treći sa 67 bodova, tri više od Juventusa na četvrtoj poziciji. Sa 79 bodova vodi Inter koji je na gostovanju kod Torina odigrao 2-2.

Gosti su imali 2-0 i priliku pobjedom posve se približiti "scudettu", no Torino je uspio izjednačiti i barem malo produžio neizvjesnost. Premda je Interovih 10 bodova prednosti ispred Napolija četiri kola prije kraja praktički nedostižno.