Luka Modrić nakon sudara glavama ošamućeno napustio teren, nije izgledalo nimalo ugodno

U susretu 34. kola Serie A, jednom od najvećih derbija talijanskog nogometa, Milan i Juventus su na San Siru odigrali bez pogodaka. Luka Modrić je za domaćine igrao do 80. minute kada je napustio teren nakon što se s Manuelom Locatellijem sudario s glavama.
Obojica su pokušala doći do jedne lopte, no sudarili su se s glavama. Prekid je trajao nekoliko minuta dok im se ukazivala pomoć. Nažalost, kapetan "Vatrenih" morao je napustiti teren dok se ošamućeno držao za glavu, dok je veznjak Juventusa ostao u igri.
Utakmica je bila iznimno važna za oba kluba u borbi za Ligu prvaka. Utrka za "scuddeto" je izgubljena, vodeći Inter ima 10 bodova više od drugoplasiranog Napolija, pa "Rossonerima" i "Binaconerima" predstoji tek borba za Ligu prvaka.
Prvih petnaest minuta prošlo je bez ikakvih udaraca prema golu. Prvu priliku je imao Milan u 23. minuti, pucao je Youssouf Fofana, ali je lopta prošla nekoliko centimetara pored desne stative. U 35. minuti s ruba kaznenog prostora pucao je Adrien Rabiot, ali je gostujući vratar Michele Di Gregorio obranio.
Samo minutu kasnije Juve je postigao gol. Conceicao je ubacio, a Thuram svladao Maignana. Međutim, VAR soba je poništila gol francuskog napadača zbog zaleđa. U 40. minuti opasno je zaprijetio i Conceicao, ali je Maignan sjajno obranio.
Milan je na otvaranju drugog dijela imao veliku priliku, no Alexis Saelemaekers je u 50. minuti pogodio prečku. Do kraja susreta bilo je još nekoliko poluprilika, ali ne i golova.
Milan je ostao treći sa 67 bodova, tri više od Juventusa na četvrtoj poziciji. Sa 79 bodova vodi Inter koji je na gostovanju kod Torina odigrao 2-2.
Gosti su imali 2-0 i priliku pobjedom posve se približiti "scudettu", no Torino je uspio izjednačiti i barem malo produžio neizvjesnost. Premda je Interovih 10 bodova prednosti ispred Napolija četiri kola prije kraja praktički nedostižno.
Da se teže ozlijedi Dalic bi prije otkazao svjetsko prvenstvo nego uveo mlade i poletnije igrače, svaka čast Modricu, ali vrijeme je za mlađe