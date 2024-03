Hebrang: Barišić je stari udbaš koji skriva beogradsku prošlost. Ostane li, Dinamo će nastaviti padati

Predsjednički izbori u Dinamu nezaobilazna su tema svih društvenih razgovora ovih dana, a na taj duel Zajec-Barišić osvrnuo se i Andrija Hebrang gostujući u Press klubu Tomislava Dujmovića. Upozorio je Hebrang da bi nastavak Barišićeve vladavine mogao biti koban za Dinamovu budućnost, a usput je i otkrio tko je zapravo Mirko Barišić , čovjek koji skriva svoju prošlost.

- O gospodinu Barišiću treba reći nekoliko stvari. Prvo je pitanje tko je uopće taj čovjek? Kad čitate njegov životopis, možete vidjeti neke kontradiktorne, kontroverzne stvari. Na srpskoj Wikipediji piše da je završio Tehnološki fakultet u Beogradu, a na hrvatskoj piše da ga je završio u Zagrebu. Čovjek koji skriva svoje tragove..., očito nešto miriši na loše. Predstavlja se kao žrtva Hrvatskog proljeća, a s druge strane, bio je smijenjen iz Dinama nakon one čuvene turneje po SAD-u i Kanadi 1970., ali je nakon te smjene dobio najveću moguću nagradu.

VIDEO 7 ključnih pitanja: Ovo je sve što trebate znati o predsjedničkim izborima u Dinamu

Postao je direktor jedne bečke tvrtke Combick, tvrtke koja je bila reeksportna tvrtka Genexa, izuzetno moćne jugoslavenske tvrtke. Taj Genex je bio poznato utočište udbaških kadrova. E sad, netko bi se zapitao zašto je onda, u to vrijeme 70-ih Barišić bio na čelu Dinama. Pa zato jer je te ogromne novce Genexa trebalo kanalizirati, a istodobno je i trebalo držati pod kontrolom nacionalnu komponentu koju je Dinamo predstavljao. Dinamo je bio simbol hrvatstva, pa je trebao čovjek koji će to neutralizirati, pokoriti. I sad dolazi vrijeme poodmaklih godina Barišića, koji i sada, na čelu Dinama, demokratizaciju vidi kao u doba Jugoslavije.

VEZANI ČLANCI:

Njemu je demokracija to da u startu ima svoju dvotrećinsku većinu u skupštini. no, on i u tu vlastitu većinu nije vjerovao, pa je iz skupštine isključio ljude poput Kamenskog i Gašparovića. Otpisao je ljudi koji su ga ne tako davno spasili od odlaska iz Dinama. Bojim se da će Barišić pobijediti, jer to bi značilo da Dinamo nastavlja padati, ići nizbrdicom. A Uprava će na krilima svojih bogatih domjenaka i mercedesa nastaviti vladati Dinamom - zaključio je Hebrang, nekadašnji potpredsjednik vlade i ministar zdravstva.

GALERIJA Početak proljeća u Dinamu: Lista Velimira Zajca pobijedila u izborima za skupštinu!