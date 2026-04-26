Drama u Washingtonu: Trump i Melania evakuirani, članovi Tajne službe vikali 'pucnjava', gosti bježali
FOTO Ovo je napadač koji je htio pucati na Trumpa. Evo što se sve o njemu zna
FOTO Prve fotografije panike na svečanoj Trumpovoj večeri: 'Ljudi su skakali pod stolove'
FOTO Svi su pod stolovima. Melania potresena, pogledajte Trumpov izraz lica
PANIKA U WASHINGTONU

VIDEO Nakon pucnjave nastao totalni kaos: Agenti zbunjeni, JD Vance prvi evakuiran, Trump pao u metežu

Lorena Posavec
26.04.2026.
u 07:20

Izvor je rekao za CNN da je Trump siguran, dok su dva izvora navela da je i Vance sigurno napustio večeru

Američki predsjednik Donald Trump hitno je izveden iz dvorane od strane agenata Tajne službe nakon što su se u subotu navečer na večeri Udruge dopisnika Bijele kuće u Washington DC-ju, začuli pucnjevi. U trenutku evakuacije nastala je velika zbrka. Potpredsjednik JD Vance bio je prvi sklonjen s mjesta događaja, čak prije Trumpa. Prema snimkama, žena koja je sjedila pokraj Vancea ostala je u strahu skrivena pod stolom, dok su drugi agenti u tim trenucima gledali što učiniti s Trumpom i procjenjivali situaciju. Tek potom su prišli predsjedniku, podigli ga i pokušali ga izvesti, no u tom metežu Trump je izgubio ravnotežu i pao prije nego što su ga uspjeli skloniti na sigurno. Na snimkama je vidljiva i reakcija Melanije Trump, koja je u trenutku pucnjave djelovala vidno zatečeno.

Izvor je rekao za CNN da je Trump siguran, dok su dva izvora navela da je i Vance sigurno napustio večeru. Prema dužnosniku administracije, i članovi kabineta su dobro. Nekoliko agenata američke Tajne službe tijekom događaja vikalo je "pucnjava!", prema izvješćima. Događaj se održavao u hotelu Washington Hilton. Tajna služba je kasnije u objavi na X-u navela da je jedna osoba privedena. Trump se oglasio na Truth Socialu i poručio da je "napadač uhićen" te pohvalio pripadnike Tajne službe i policije zbog "brze i hrabre" reakcije.

U sljedećoj objavi nekoliko minuta kasnije, predsjednik je rekao da se vraća u Bijelu kuću nakon što su to zatražili policijski dužnosnici te najavio skoru konferenciju za novinare. "Odjednom se pojavio čovjek s oružjem, bilo je to vrlo, vrlo ozbiljno oružje, počeo je pucati, a ja sam se slučajno našao nekoliko metara od njega dok je pucao", rekao je CNN-ov novinar Wolf Blitzer koji je u trenutku napada bio nekoliko metara udaljen od napadača. 

Pucnjava u Washingtonu pucnjava SAD JD Vance Donald Trump

Komentara 3

Pogledaj Sve
NA
NANO
07:34 26.04.2026.

Netko kopira Trunpa, Trump isto otima, ubija i preti vladarama.

AV
avangero
07:30 26.04.2026.

Moš mislit sve namještaljka jer mu pada popularnost

ME
MehutoGonzales
07:33 26.04.2026.

Fake

