EKSKLUZIVNO Ponoćna drama u Dinamu! Barišić i Hanžel žele izbaciti trojicu skupštinara koji su prešli Zajecu!

Nova, ponoćna drama u Dinamu . I to skandalozna. Mirko Barišić i njegov prvi čovjek od povjerenja, Nikola Hanžel, planiraju izbaciti trojicu ljudi sa svoje liste skupštinara nakon što su saznali da su oni prešli na Zajecovu stranu. A to izbacivanje žele napraviti u nedjelju ujutro tako što će prije toga na prepad sazvati hitnu sjednicu Izvršnog odbora u kojem imaju većinu. No, pitanje je kako to misle izvesti, imaju li uopće pravnog temelja učiniti tako nešto. Jer, ta trojica izabrana su u skupštinu legalnim putem, tako što su dobili glasove većine članova Izvršnog odbora.

Barišić i Hanžel imaju pravo izbacivati ljude na ovakav način ako smo u Sjevernoj Koreji, zemlji u kojoj se neistomišljenici guraju u provaliju. Ako je pak riječ o demokratskom Dinamu u kojeg su se kleli zadnjih mjeseci, onda je ovakva njihova odluka skandalozna. No, dokumenti koje smo eskluzivno dobili u posjed potvrđuju da se Barišić, preko svoje desne ruke Hanžela, odlučio na taj suludi potez očajnika.

Te Barišićeve/Hanželove namjere dokaz su da u njihovom taboru vlada velika nervoza uoči nedjeljnih predsjedničkih izbora, očito su i sami svjesni da su izgubili većinu u koju su do prije koji dan bili uvjereni. Ovo je očiti dokaz velike panike i svjesnosti da su izgubili većinu.

Barišić, i sa 87 godina na leđima, očito ne odustaje od novog predsjedničkog mandata, pa makar to značilo služiti se ovakvim smicalicama.

Inače, ta trojica koji će podržati Zajeca, a izvorno su bili na Barišićevoj listi, su odvjetnik Lovro Maržić, zatim suvlasnik Algebre Hrvoje Balen, te Janko Gogolja. Potporu Zajecu dao je i novinar Miro Par, a u Dinamovom proljeću uvjeravaju nas da imaju još barem četiri, vjerojatno i pet imena koja će na skupštini dignuti ruku za Zajeca. Bude li tako, to bi značilo Zajecovu pobjedu 33-27 na nedjeljnim izborima.

