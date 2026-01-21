Prosječna plaća im je 2146 eura: Postali su druga najbolja plaćena djelatnost u Hrvatskoj

Prosječna neto plaća za studeni bila je tek dva eura ispod granice od 1500 eura, objavio je Državni zavod za statistiku. U samo mjesec dana prosjek je porastao za 28 eura, dok je na godišnjoj razini prosječna plaća veća za 132 eura, odnosno za oko deset posto. Time se nastavio snažan nominalni rast plaća koji obilježava cijelu 2025. godinu, premda se u samoj strukturi rasta počinju jasno uočavati razlike među skupinama zaposlenih.



Podaci DZS‑a pokazuju da su u pretposljednjem mjesecu godine stagnirale ili čak blago pale plaće ispod medijalne vrijednosti. Drugim riječima, donja polovina zaposlenih u zemlji u prosjeku je zaradila nešto manje nego mjesec ranije, dok je gornja polovina zabilježila rast. Dok je prosječna neto plaća u studenome porasla za 1,9 posto, medijalna je pala za 0,2 posto, na 1278 eura. Taj iznos predstavlja granicu do koje su se kretale plaće slabije plaćene polovice zaposlenih u Hrvatskoj.