Tucak je igrao za Zvezdu, pa branio svoj Šibenik. Danas je general

Jeste li znali kako je izbornik vaterpolske reprezentacije Hrvatske, 55-godišnji Ivica Tucak, svojedobno i kao igrač bio svjetski prvak, naravno s Jugoslavijom? U Večernjakovoj arhivi pronašli smo članak iz 8. kolovoza 1989. godine pod naslovom: „Obogatili riznicu”, uz nadnaslov: „Iz Francuske doputovala naša zlatna omladinska vaterpolska reprezentacija”.

Bio je to tekst posvećen jugoslavenskim vaterpolistima do 20 godina, koji su pod vodstvom izbornika, na žalost pokojnog Brune Silića, osvojili zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu, a Večernjakov izvjestitelj s dočeka na Plesu Dražen Brajdić zabilježio je kako je ceremonija bila skromna; kako su svjetski prvaci dočekani s dva buketa cvijeća i prigodnim govorom predstavnika Saveza Vlade Rajkovića, a zlatne medalje donijeli su – u džepovima.

Od hrvatskih vaterpolista zlato su osvojili Vitomir Padovan iz Partizana, Ognjen Kržić i Elvis Fatović iz Juga, Joško Kreković i Dejan Savićević iz Jadran Koteksa, Davor Erjavec iz Mladost Coninga i Ivica Tucak iz šibenskog Solarisa. Zabilježeno je tom zgodom kako trojica zlatnih mladića odmah odlaze „natrag u sivomaslinasti dres”, (na odsluženje vojnog roka), među njima i Tucak.

Zanimljivo, Tucak je po povratku iz vojske bio prihvatio poziv Crvene zvezde.

- Kronologija je vrlo jednostavna. Ja sam potpisao ugovor za Zvezdu pred rat, na poziv trenera Nikole Stamenića koji me je trenirao u reprezentaciji Jugoslavije. Tada je Zvezda pokušala, a kasnije je i uspjela napraviti veliku momčad. Otišao sam na njegov poziv, sa željom da napravim napredak u karijeri, međutim rat je to sve prekinuo. U svibnju 1991. godine, pokupio sam se i iz Beograda vratio u Šibenik. Nije bilo druge nego pokupiti pušku i sudjelovati u ratu. Čim su počele te lude godine, raskinuo sam sjajan četverogodišnji ugovor – ispričao je jednom Tucak svoju kratku beogradsku epizodu.

Dakle, Tucak je bio član Crvene zvezde u sezoni u kojoj su njezini nogometaši postali europski prvaci, a među njima je jedan od najzaslužnijih bio Robert Prosinečki.

U studenom 2024. godine Ivica Tucak, zajedno sa Zlatkom Dalićem, izabran je za počasnog člana Hrvatskog generalskog zbora.