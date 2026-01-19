Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VATERPOLO

Tucak je igrao za Zvezdu, pa branio svoj Šibenik. Danas je general

Beograd: Utakmica 2. kola 37. Europskog vaterpolo prvenstva, Gruzija - Hrvatska
F.S./ATAImages/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
19.01.2026.
u 16:00

Ivica Tucak je 1989. bio svjetski omladinski prvak s Jugoslavijom, potom je išao u JNA, a nakon toga u Crvenu zvezdu

Jeste li znali kako je izbornik vaterpolske reprezentacije Hrvatske, 55-godišnji Ivica Tucak, svojedobno i kao igrač bio svjetski prvak, naravno s Jugoslavijom? U Večernjakovoj arhivi pronašli smo članak iz 8. kolovoza 1989. godine pod naslovom: „Obogatili riznicu”, uz nadnaslov: „Iz Francuske doputovala naša zlatna omladinska vaterpolska reprezentacija”.

Bio je to tekst posvećen jugoslavenskim vaterpolistima do 20 godina, koji su pod vodstvom izbornika, na žalost pokojnog Brune Silića, osvojili zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu, a Večernjakov izvjestitelj s dočeka na Plesu Dražen Brajdić zabilježio je kako je ceremonija bila skromna; kako su svjetski prvaci dočekani s dva buketa cvijeća i prigodnim govorom predstavnika Saveza Vlade Rajkovića, a zlatne medalje donijeli su – u džepovima.

Od hrvatskih vaterpolista zlato su osvojili Vitomir Padovan iz Partizana, Ognjen Kržić i Elvis Fatović iz Juga, Joško Kreković i Dejan Savićević iz Jadran Koteksa, Davor Erjavec iz Mladost Coninga i Ivica Tucak iz šibenskog Solarisa. Zabilježeno je tom zgodom kako trojica zlatnih mladića odmah odlaze „natrag u sivomaslinasti dres”, (na odsluženje vojnog roka), među njima i Tucak.

Zanimljivo, Tucak je po povratku iz vojske bio prihvatio poziv Crvene zvezde.

- Kronologija je vrlo jednostavna. Ja sam potpisao ugovor za Zvezdu pred rat, na poziv trenera Nikole Stamenića koji me je trenirao u reprezentaciji Jugoslavije. Tada je Zvezda pokušala, a kasnije je i uspjela napraviti veliku momčad. Otišao sam na njegov poziv, sa željom da napravim napredak u karijeri, međutim rat je to sve prekinuo. U svibnju 1991. godine, pokupio sam se i iz Beograda vratio u Šibenik. Nije bilo druge nego pokupiti pušku i sudjelovati u ratu. Čim su počele te lude godine, raskinuo sam sjajan četverogodišnji ugovor – ispričao je jednom Tucak svoju kratku beogradsku epizodu.

Dakle, Tucak je bio član Crvene zvezde u sezoni u kojoj su njezini nogometaši postali europski prvaci, a među njima je jedan od najzaslužnijih bio Robert Prosinečki. 

U studenom 2024. godine Ivica Tucak, zajedno sa Zlatkom Dalićem, izabran je za počasnog člana Hrvatskog generalskog zbora. 
Ključne riječi
Jugoslavija Tucak Hrvatska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Beograd: Utakmica 2. kola 37. Europskog vaterpolo prvenstva, Gruzija - Hrvatska
UOČI TURSKE

Hrvatska odahnula, stigle su dobre vijesti iz Beograda

Nakon utakmice s Rumunjima bilo je manje doze nespokoja u pogledu ozljeda Lorena Fatovića i Konstantina Harkova, ali u nedjelju su uslijedile dobre vijesti. Harkov je tek natukao prst, dok se Fatoviću ukliještio živac u lopatici. Za Fatovića je to bilo bolno i zato nije mogao igrati protiv Rumunjske. No, već dan kasnije je manje-više normalno trenirao. Izbornik Ivica Tucak će odlučiti hoće li ga koristiti u susretu protiv Turske.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!