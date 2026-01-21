Zloslutna poruka Trumpa uzdrmala svijet, pljušte reakcije: 'Nitko ne zna misli li na carine ili nešto puno gore'

Američki predsjednik Donald Trump danas će se obratiti europskim čelnicima u Švicarskoj nakon što je ponovno odbio isključiti uporabu vojne sile za zauzimanje Grenlanda. 'Doznat ćete', bio je zloslutni odgovor američkog predsjednika kada su ga, tijekom duge i beskrajne konferencije za novinare u Bijeloj kući, pitali koliko je daleko spreman ići kako bi preuzeo kontrolu nad arktičkim otokom. Trump se danas obraća svjetskim liderima i gospodarstvenicima na Svjetskom ekonomskom forumu (WEF) u Davosu, gdje je njegova opsesija stjecanjem Grenlanda zasjenila sve druge teme. Nakon što je u utorak na dugoj i neočekivanoj konferenciji za novinare u Bijeloj kući ponovno odbio isključiti uporabu vojne sile za preuzimanje arktičkog otoka, Trump u Švicarsku stiže s porukom da će "stvari prilično dobro proći" unatoč otvorenom protivljenju europskih saveznika. Trumpovo putovanje započelo je dramatično. Samo nekoliko minuta nakon polijetanja s baze Andrews, Air Force One doživio je manji električni kvar (problemi s osvjetljenjem kabine), zbog čega se zrakoplov vratio u Washington. Predsjednik je potom prešao na rezervni avion i nastavio put prema Davosu. Bijela kuća je incident opisala kao "manji tehnički problem" bez ozbiljnijih posljedica.

U Davosu Trump ima zakazano više bilateralnih sastanaka, od kojih većina, prema njegovim riječima, izravno ili neizravno uključuje Grenland – autonomni teritorij Danske, ključne NATO saveznice. Na pitanje novinara koliko je daleko spreman ići da bi ostvario svoj cilj, Trump je u utorak odgovorio zloslutno: "Doznat ćete." Dodao je da vjeruje kako će se pronaći rješenje s kojim će biti zadovoljni i SAD i NATO, te da je otok "potreban iz sigurnosnih razloga, nacionalne sigurnosti, pa čak i svjetske sigurnosti".

Trump je već zaprijetio carinama od 10 posto (s porastom na 25 posto od lipnja) zemljama koje se protive njegovoj ideji, uključujući Dansku, Norvešku, Švedsku, Finsku, Nizozemsku, Francusku i Veliku Britaniju. Te prijetnje izazvale su oštre reakcije u Europi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer već su u Davosu javno branili danski suverenitet nad Grenlandom, dok je kanadski premijer Mark Carney upozorio na opasnost od narušavanja međunarodnog prava.

Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen nedavno je organizirao prosvjede u Nuuku, ističući da otočani ne žele postati dio SAD-a. Europske zemlje odgovorile su slanjem dodatnih trupa i izviđačkih misija na Grenland, što je Trump protumačio kao provokaciju.

U kontekstu sve većih napetosti, britanski ministar obrane John Healey danas putuje u Kopenhagen na sastanak s danskim kolegom Troelsom Lundom Poulsenom. "Ujedinjeno Kraljevstvo nastavit će igrati vodeću ulogu u osiguravanju sjevernog boka NATO-a", poručio je Healey.

Trump je posebno kritizirao britanskog premijera Starmera zbog sporazuma o Chagosu, iako ga je ranije podržavao. Jedan viši savjetnik u Kongresu SAD-a, koji je tražio anonimnost kako bi otvoreno govorio, opisao je za Kyiv Post reakcije američkih zakonodavaca na Trumpovu kampanju za preuzimanje Grenlanda kao duboko zabrinjavajuće. "Ljudi su mislili da je to prednost", rekao je pomoćnik, dodajući: "Sada to zvuči kao pravi teritorijalni zahtjev. To nije nešto za što je NATO stvoren da preživi."

Prema njegovim riječima, Bijela kuća je ostavila zakonodavce 'zapanjene time koliko ležerno predsjednik tretira stabilnost saveza'. Zloslutna fraza "Doznat ćete" izazvala je paniku među zapadnim diplomatima. Jedan visoki zapadni dužnosnik opisao je jezik kao izravnu prijetnju: "Izraz 'saznat ćete' zvučao je kao prijetnja. Nitko ne zna misli li na carine, baze – ili nešto puno gore"

Drugi zapadni dužnosnik upozorio je da Trumpove izjave 'izravno pogađaju vjerodostojnost kolektivne obrane'. "Ako američki predsjednik javno dovodi u pitanje Članak 5 dok istodobno traži teritorij od saveznika, to je egzistencijalni trenutak za savez", rekao je. U satima nakon brifinga došlo je do frenetičnih telefonskih razgovora između europskih prijestolnica, dok se saveznici pripremaju za Trumpov dolazak na Svjetski ekonomski forum u Davosu.