DRAMA OKO KVARA

FOTO Što je pošlo po zlu kada je Trump avionom krenuo za Davos: Otkriven uzrok kvara

Trump
Foto: Reuters/PIXSELL
1/6
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
21.01.2026.
u 07:16

Nastala je velika gužva, a novinari su izvijestili su da su članovi osoblja žurno silazili s torbama, a posada je brzo prenosila kutije s voćem, zamotanim sendvičima, pićima i drugim potrepštinama u rezervni avion.

Američki predsjednik Donald Trump uspješno se prebacio u rezervni zrakoplov nakon što je originalni Air Force One morao prekinuti let prema Švicarskoj zbog manjeg električnog problema, potvrdili su  iz Bijele kuće. Zrakoplov, modificirani Boeing 747 poznat kao Air Force One, poletio je s Joint Base Andrews u Marylandu u utorak navečer, oko 21:40 sati po lokalnom vremenu, na putu prema Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Manje od sat vremena nakon polijetanja, posada je identificirala "manji električni problem", prema izvješćima, svjetla u nekim dijelovima kabine su zatamnjela ili treperila. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je novinarima: "Nakon polijetanja, posada Air Force Onea identificirala je manji električni problem. Iz predostrožnosti, odlučili smo se vratiti". 

Zrakoplov se vratio i sletio na bazu oko 23:07 sati po lokalnom vremenu. Nastala je velika gužva, a novinari su izvijestili su da su članovi osoblja žurno silazili s torbama, a posada je brzo prenosila kutije s voćem, zamotanim sendvičima, pićima i drugim potrepštinama u rezervni avion. Na zemlji su viđeni radnici kako izvlače desetak kovčega iz zrakoplova i stavljaju ih na kamion. Trump i njegova pratnja potom su se ukrcali u rezervni zrakoplov (drugi Boeing 747 iz flote VC-25A) i nastavili put s nekoliko sati kašnjenja.

Tijekom rujanskog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu, Trump i prva dama Melania Trump bili su prisiljeni promijeniti helikopter zbog hidrauličkog problema. Tada je predsjednički helikopter morao hitno sletjeti na lokalno uzletište prije dolaska na aerodrom Stansted, a predsjednički par se prebacio u pomoćni helikopter.

Bijela kuća je oba incidenta opisala kao rutinske mjere predostrožnosti, ističući da nema razloga za zabrinutost oko sigurnosti. 

Trump je u Davosu najavio više bilateralnih sastanaka, od kojih većina, prema njegovim riječima, uključuje raspravu o Grenlandu. Dok se transatlantske napetosti nastavljaju, ovaj tehnički incident dodatno je privukao pažnju medija na predsjednikov put u Švicarsku, javlja CNN.
Air Force One Davos Donald Trump

ZL
zlatko
07:54 21.01.2026.

I, koji je uzrok kvara?

AL
alojzvodic
08:36 21.01.2026.

Dakle, s Trumpom se ili pariš ili te pojede, upozorili su Europu. Poštovanje koje ovih dana na svoj način pokazuje Iranu zbog poraza koji je doživio to potvrđuje. Poraze poštuje. Iskreno, najmanje što je Europa (ili bilo tko) trebala učiniti jest uskratiti mu let iznad svog teritorija. Ovako će ostati bez njega i bez poštovanja, koje će u očima Europljana dobiti upravo on.

Avatar kozorog
kozorog
08:16 21.01.2026.

ono kad ugradiš ledice proizvedene u americi... na temu ima kvalitetnijih. prezidente će ovo iskoristiti da ponovi svoj zahtjev da treba novi avion, i da je trebalo prihvatiti poklon zaljevske monarhije..

