FOTO Što je pošlo po zlu kada je Trump avionom krenuo za Davos: Otkriven uzrok kvara

Američki predsjednik Donald Trump uspješno se prebacio u rezervni zrakoplov nakon što je originalni Air Force One morao prekinuti let prema Švicarskoj zbog manjeg električnog problema, potvrdili su iz Bijele kuće. Zrakoplov, modificirani Boeing 747 poznat kao Air Force One, poletio je s Joint Base Andrews u Marylandu u utorak navečer, oko 21:40 sati po lokalnom vremenu, na putu prema Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Manje od sat vremena nakon polijetanja, posada je identificirala "manji električni problem", prema izvješćima, svjetla u nekim dijelovima kabine su zatamnjela ili treperila. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je novinarima: "Nakon polijetanja, posada Air Force Onea identificirala je manji električni problem. Iz predostrožnosti, odlučili smo se vratiti".

Zrakoplov se vratio i sletio na bazu oko 23:07 sati po lokalnom vremenu. Nastala je velika gužva, a novinari su izvijestili su da su članovi osoblja žurno silazili s torbama, a posada je brzo prenosila kutije s voćem, zamotanim sendvičima, pićima i drugim potrepštinama u rezervni avion. Na zemlji su viđeni radnici kako izvlače desetak kovčega iz zrakoplova i stavljaju ih na kamion. Trump i njegova pratnja potom su se ukrcali u rezervni zrakoplov (drugi Boeing 747 iz flote VC-25A) i nastavili put s nekoliko sati kašnjenja.

Tijekom rujanskog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu, Trump i prva dama Melania Trump bili su prisiljeni promijeniti helikopter zbog hidrauličkog problema. Tada je predsjednički helikopter morao hitno sletjeti na lokalno uzletište prije dolaska na aerodrom Stansted, a predsjednički par se prebacio u pomoćni helikopter.

Bijela kuća je oba incidenta opisala kao rutinske mjere predostrožnosti, ističući da nema razloga za zabrinutost oko sigurnosti.

Trump je u Davosu najavio više bilateralnih sastanaka, od kojih većina, prema njegovim riječima, uključuje raspravu o Grenlandu. Dok se transatlantske napetosti nastavljaju, ovaj tehnički incident dodatno je privukao pažnju medija na predsjednikov put u Švicarsku, javlja CNN.