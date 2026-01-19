Žestoke kritike zbog onoga što se događalo u Beogradu: 'Ovo je sramota i cirkus'

Vaterpolska reprezentacija Srbije izborila je jučer plasman u polufinale Europskog prvenstva u Beogradu nakon dramatične pobjede protiv Mađarske rezultatom 15:14. Susret je ponudio uzbudljiv vaterpolo i neizvjesnu završnicu, no u mađarskom taboru nakon utakmice prevladava nezadovoljstvo zbog sudačkih odluka.

Nakon susreta oglasio se mađarski reprezentativac Ádám Nagy, koji je u izjavi za tamošnje medije otvoreno kritizirao suđenje.

"Srbija je kvalitetna reprezentacija, ali večeras je imala i dva dodatna ‘igrača’. Način na koji su se dijelila isključenja i dosuđivali peterci je sramotan. Takve stvari ne bi se smjele događati u modernom vaterpolu", poručio je Nagy.

Dodao je kako smatra da su suci konstantno išli na ruku domaćinu.

"Oni su stalno imali igrača više, nama su se dijelila isključenja, a njima su se poklanjali peterci. Utakmica je u tom smislu bila pravi cirkus. Srbija ima iskusnu momčad punu olimpijskih pobjednika i zna kako igrati u domaćem bazenu, ali ovakvi kriteriji suđenja ostavljaju gorak okus."

Unatoč porazu, mađarski vaterpolsti je iz utakmice izvukao i pozitivne stvari. Vjeruje da su pokazali karakter i sposobnost povratka iz teških situacija, što žele potvrditi u sljedećem susretu protiv Španjolske, koji im je ključan u borbi za polufinale.

"Osjećali smo da se možemo vratiti, da smo u posljednjim minutama bili malo precizniji. Gotovo smo nadoknadili minus od pet golova u jednoj četvrtini. To pokazuje našu snagu, brzinu i zajedništvo", zaključio je Nagy.

Srbija će u polufinalu nastaviti borbu za naslov europskog prvaka, dok Mađarsku čeka odlučujući dvoboj protiv Španjolske.