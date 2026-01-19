Naši Portali
Vaterpolisti protiv Turaka

Kržić: Kada ste protiv nekoga favorit, ne smijete mu ostaviti prostora za nadu

Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
19.01.2026.
u 11:51

Izbornikov pomoćnik Pavo Marković: Igrao sam u Turskoj s dosta njihovih reprezentativaca i važno je i nadalje insistirati na obrani. Fatović je u redu a hoće li igrati večeras, ili će ga čuvati za Italiju, to će odlučiti izbornik

Hrvatski vaterpolisti večeras (20.30) u Areni Beograd igraju protiv Turske, protiv selekcije koja je u pripremnoj utakmici u Rotterdamu u drugoj četvrtini vodila sa 5:3 s čime je i razljutila naše koji su na koncu pobijedili s 19:10.

U toj utakmici najviše pogodaka (pet) zabio je Loren Fatović za kojeg se ne zna hoće li zaigrati i večeras zbog ukliještenog živca u utakmici s Rumunjskom. Premda iz stručnog stožera poručuju da je s Lolom sve u redu još je nejasno hoće li i koliko igrati protiv Turaka ili će ga izbornik čuvati za presudnu utakmicu s Italijom.

- Neće biti potrebe koristiti ga protiv Turske no izbornik će o tome odlučiti - kazuje pomoćni trener Pavo Marković zanimljiv po tome da je ne tako davno igrao za turski klub Enka:

- Ma ja sam igrao samo jednu polusezonu ali sam igrao s dosta ovih igrača koji igraju za reprezentaciju. To je reprezentacija koja je s izbornikom Loudisom napredovala no u toj utakmici će sve ovisiti o nama. Bitno je kako ćete u takve utakmice ući i radi toga je izbornik i protiv Rumunjske bio glasniji u prvoj četvrtini, u fazi obrane. Insistirao je na obrani koja je i nadalje najbolji dio naše igre. Svima je jasno da smo protiv Grčke bili napadački pomalo sterilni i da moramo popraviti napad s igračem više ali i onaj pozicijski.

Nedvojbeno je da je Hrvatska bolja od Turske i bez Fatovića no možda se izbornik odluči dati mu da se raspliva i raspuca protiv slabijeg suparnika kako ne bi ispao iz ritma igranja za ključnu utakmicu uoči završnice Prvenstva Europe.

- S Lolom će biti sve u redu - kazuje Ante Vukičević koji napominje:

- Turska s grčkim izbornikom igra organizirani vaterpolo i mi ćemo ih shvatiti ozbiljno. A to im moramo pokazati i obranom koja je uvijek bila naš forte jer s obranom se osvajaju prvenstva i pobjeđuju bitne utakmice. Inače u ovom novom formatu natjecanja malo je teže tjelesno jer se igra osam utakmica ali je tako pravednije.

A nakon poraza od Grčke (10:11), taj sustav nam je omogućio drugu priliku, i utakmicu s Italijom, za prolaz u polufinale. A za takvo što se treba izoštravati i kroz utakmice poput rivala kao što je Turska za koju bek Filip Kržić kaže:

- Mi u takvim utakmicama, kao što su bile i one protiv Gruzije i Rumunjske, nemamo puno za dobiti ali možemo puno izgubiti. I zato moramo ući u utakmicu tako da ne ostavljamo prostora suparniku za nadu i da sebe ne uvedemo u nervozu.

Svjestan važnosti pristupa utakmici je i naturalizirani Rus Konstantin Harkov koji za Hrvatsku igra svoje ponajbolje Prvenstvo.

- Namučili su nas ti Turci u pripremnoj utakmici, dugo su nas držali u egalu, i zato ih ne smijemo podcijeniti.

Na desnoj strani hrvatskog napada Kosta dobro surađuje s Butićem. Odgovara li mu kao ljevaku više da je na krilu ili na vanjskom?

- Meni odgovara što odgovara momčadi. Navikao sam igrati i krilo i vanjskog igrača.

Ne dolazi li na vanjskom ipak do više šuterskih situacija?

- Ne mora to uvijek biti. Ponekad je na poziciji jedan lakše jer si bliže golu, na dva metra.

Harkov već četvrtu godinu igra za Hrvatsku pa smo ga pitali kakvo je stanje s reprezentacijom za koju je igrao prije. Rusija se vraća na scenu ali bez nekoliko ozbiljnih igrača koji sada igraju za druge nacionalne vrste.

- Nisam upućen ali znam da će novi stručni stožer činit srpski stručnjaci. U travnju će igrati B diviziju Svjetskog kupa pa će tada biti jasnije.

Je li to najnezgodnija reprezentacija za igrati protiv nje?

- Ha, ha, vjerojatnost jest no protiv Rusije još nisam igrao.
