Anzulović: Utakmica s Litvom mora biti izazov, a ne opterećenje

Izbornik hrvatske košarkaše reprezentacije Dražen Anzulović izjavio je u četvrtak kako kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo protiv Litve, koja se u petak igra u Osijeku, mora biti izazov, a ne opterećenje te da moramo biti opterećeni samo kvalitetom izvedbe i zadacima koju su postavljeni.

Na konferenciji za novinare Anzulović je kazao kako očekuje poticajnu i domaćinsku atmosferu, ali da podrška koju će reprezentacija imati neće dobiti utakmicu, bez kvalitete, organiziranosti, i koncentriranosti.

- Igramo protiv protivnika koji zaslužuje sav respekt, koji nema poraza u ovim kvalifikacijama, reprezentacije koja ima dugu tradiciju vrha svjetske košarke i samim tim to za nas mora biti izazov, a ne opterećenje. Moramo samo biti opterećeni kvalitetom izvedbe i taktičkim zadacima koje smo si postavili za utakmicu i, ako to bude tako, vjerujem da će naša kvaliteta doći do izražaja i da ćemo ostvariti pobjedu - poručio je Anzulović dodajući da će "kvaliteta izvedbe, obrambena i napadačka, biti odlučujuća na parketu".

- Utakmica se neće odlučiti u prvoj ili drugoj četvrtini, već se mora graditi od prve do zadnje minute i siguran sam da će, ako budemo na toj razini, naša kvaliteta doći do izražaja - istaknuo je izbornik Anzulović.

Reprezentativac Rok Stipčević upozorio je da igramo protiv vrlo respektabilne ekipe, koja u službenim utakmicama s Hrvatskom ima omjer 9-2 u svoju korist.

- Očekuje nas teška i uzbudljiva utakmica. Uz sav respekt, mi se njih ne plašimo i svjesni smo svoje snage i kvalitete - rekao je Stipčević.

Iako Litva u Osijek dolazi bez dvojice NBA igrača, centar Ivica Zubac ističe kako je to i dalje "jako kvalitetna ekipa, koja ima kvalitetne igrače na svim pozicijama".

- Spremamo se već skoro dva tjedna, prošli smo kroz sve detalje igre, obrane i napada i ulazimo 100 posto spremni, motivirani i puni samoupouzdanja. Nadamo se da će nam publika dati još veći poticaj i idemo na pobjedu - kazao je Zubac.

Glavni tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza (HKS) Josip Vranković uvjeren je kako nas, s obzirom na interes koji se stvara oko utakmice, čeka festival košarke.

>> Pogledajte doček zlatnih košarkaša