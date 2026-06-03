Trostruki prvak Europe za VL: Kada je Hrvatska osvojila srebro, satima se nije moglo doći na red za basket

Košarka tri na tri nije samo brzorastući sport, nego i olimpijska disciplina u kojoj se natjecanja održavaju diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, a u tijeku je i Svjetsko prvenstvo na kojem, doduše, nema hrvatskih predstavnika. Ipak, u Lijepoj Našoj već su odigrana dva od 10 Pro 3x3 Toura pod pokroviteljstvom Opela.

U Vrgorcu je Guvno Open

Prva stanica bio je Trogir, a drugi turnir odigran je u Zagrebu, na Tomislavcu, pri čemu je pobjedi križevačkog Radnika svjedočio i trofejni hrvatski košarkaš Nikola Vujčić. Na temu hakla ili basketa Vujo nam je nedavno rekao:

– Svi smo počeli igrajući tri na tri, a esencija basketa ostala je u napadu. Sjećam se, kad sam imao deset i nešto godina, igrali bismo ispred škole. U proljetno i ljetno vrijeme krenuli bismo od oko 16 sati pa igrali sve do navečer, do 21 sat, a ako izgubiš utakmicu, trebao si dugo čekati, što je bio i svojevrsni trening strpljenja. A s obzirom na to da smo igrali sa starijima, morali smo i “trenirati”, nije se moglo tek tako doći na basket. Od početka se tako učiš razumijevanju igre i kretanju bez lopte. Mi u Vrgorcu imali smo i specifičan oblik igre, zvao se Guvno Open, jer se igrao na guvnu na kojem su naši stari nekad obrađivali pšenicu.

Košarka tri na tri dio je metodologije obuke igrača za “veliku” košarku.

– I treninzi se svode na to da znaš igrati jedan na jednoga, dva na dva, tri na tri pa tek onda pet na pet. Tri na tri je stepenica prije pet na pet jer tu se razvijaju osnove kretanja i suradnje tri igrača u različitim segmentima igre. U košarci se najviše toga događa između dva ili tri igrača, oko igrača s loptom, to je osnova tog sporta.

Kako u Vrgorcu nije bilo košarkaškog kluba, Nikola je svoj košarkaški talent morao razvijati u većoj sredini.

– Kada je Hrvatska 1992. osvojila olimpijsko srebro, satima se nije moglo doći na red za basket jer igralo se od podneva do ponoći. Ja sam tada imao 14 godina, a kada sam krenuo u srednju školu u Split, pokucao sam na vrata KK Split i tako je počelo. Inače, košarka tri na tri intenzivnija je nego pet na pet.

Predstavljajući hrvatski Pro 3x3 Tour kao njegov ambasador, Nikola je kazao da i od polaznika svoje akademije CEBA traži da igraju basket.

– Basket je osnova igre i suradnje. I mi igramo tri na tri.

Vujini akademci drugi u državi

A da je to djelotvorno, vidjelo se prošlog vikenda u Zagrebu, gdje su u završnici Prvenstva Hrvatske za juniore polaznici Vujine akademije, u dresu Kvarnera, igrali najgledljiviju košarku.

– U kadetima i juniorima nije nam bitan rezultat, više mi znači kada vidim koliko smo posvećeni treninzima i razvoju. Od prvog rujna dosad imali smo više od 400 treninga, što je oko 1000 sati rada. Osnova naše zadaće jest razvijati dobre igrače i dobre ljude te omogućiti da u KK Kvarner igraju seniorsku košarku.

Dakle, nema ambicije da akademija preraste u klub.

– Ne, za to nema ni potrebe jer ja imam “know-how”, odnosno akumulirano iskustvo i praktično znanje. Ovo mi je treći razvojni ciklus i vjerujem da ćemo iznjedriti niz igrača o kojima će se još govoriti. Iz prvog programa izašla su dvojica NBA igrača, Dragan Bender i Ante Žižić, a iz drugog, onog u Maccabiju, Deni Avdija. Inače, ove godine radimo s godištima od 2008. do 2011., a surađujemo i s nizom škola košarke. Skautiramo talente i mogu reći da imamo jako dobre uvjete, možda i najbolje u Europi za razvoj mladih igrača. Brinemo se za njih 24 sata dnevno – žive kod nas, imamo svojevrsni internat i dva stana. Dečki imaju kuhara, trenere, nadzor u školama, organiziran prijevoz i svu potrebnu tehničku podršku.