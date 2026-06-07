Uzinićeva otvorenost čini vidljivim ono što je bilo prekriveno grubom ideologijom

Ponekad se u domaćim raspravama najviše buke podigne upravo ondje gdje bi trebalo biti najviše mira. Ne zato što je istina ugrožena, već zato što neki teško podnose da nije njihovo privatno vlasništvo. Jedan nedavni komentar u ovom listu iskorišten je kao povod za najnovije napade na nadbiskupa Uzinića.
Uzinićev stvarni "grijeh" nije u tome što relativizira kršćanstvo, već što ga odbija svesti na zatvoreni identitetski klub. On ne govori manje o istini; odbija govoriti o njoj kao o vlasništvu. Ozbiljno shvaća ono što je Drugi vatikanski sabor pokušao naučiti Crkvu: ona nije pozvana vladati svijetom, već u njemu svjedočiti. Ne osvajati prostor silom, već ga prožimati prisutnošću.
besprijekorno stilizirana
FOTO Ona je naša najmoćnija odvjetnica! Prava je ikona stila, a posebno obožava luksuzne komade odjeće
Od Zrinjevca do Tuđmanca kroz objektiv
FOTO Pogledajte veliku galeriju s 25. Povorke ponosa: Tisuće ljudi izašle na ulice Zagreba
Video sadržaj
95
Nevenka Lastrić-Đurić
Tko je mlada državna tajnica koja je ukrala show na Prideu: Radila u Americi, kritizirala molitelje, a obožava Dinamo
Zvuk koji ne stane u ladicu
Ispred Državnog arhiva sreli smo bend u usponu, a njihova priča krije lekciju koju svi ignoriramo
ISKREN RAZGOVOR