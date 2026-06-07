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Dalibor Milas
Autor
Dalibor Milas

Uzinićeva otvorenost čini vidljivim ono što je bilo prekriveno grubom ideologijom

Rijeka: Nadbiskup Mate Uzinić predvodio misno slavlje na svetkovinu Tijelova
Nel Pavletic/PIXSELL
07.06.2026. u 09:28

Autentično, inkluzivno kršćanstvo još uvijek ima snagu privući i one koji su od njega odavno odustali

Ponekad se u domaćim raspravama najviše buke podigne upravo ondje gdje bi trebalo biti najviše mira. Ne zato što je istina ugrožena, već zato što neki teško podnose da nije njihovo privatno vlasništvo. Jedan nedavni komentar u ovom listu iskorišten je kao povod za najnovije napade na nadbiskupa Uzinića.

Uzinićev stvarni "grijeh" nije u tome što relativizira kršćanstvo, već što ga odbija svesti na zatvoreni identitetski klub. On ne govori manje o istini; odbija govoriti o njoj kao o vlasništvu. Ozbiljno shvaća ono što je Drugi vatikanski sabor pokušao naučiti Crkvu: ona nije pozvana vladati svijetom, već u njemu svjedočiti. Ne osvajati prostor silom, već ga prožimati prisutnošću.

Ključne riječi
crkva Mate Uzinić

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IVAN HRSTIĆ

Dan državnosti: Koliko je Hrvata kojima je, kao Milanoviću, 1991. - nejasna godina?!?

Ja sam vjerojatno loš domoljub. I loš vjernik. Izdam Isusa i domovinu triput prije no što pijetao zakukurikne. No, ipak sam i domoljub i vjernik. Bar se trudim biti bolji. Dok su neki ponosni što nisu ni jedno ni drugo. Hulja je izvorno onaj koji huli, kleveće, skrnavi, ruga se. Danas očito ima mnogo onih koji su otvoreno ponosni što su takve hulje. Sve domoljubno nabijaju na neku stvar.

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