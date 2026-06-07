Uzinićeva otvorenost čini vidljivim ono što je bilo prekriveno grubom ideologijom

Ponekad se u domaćim raspravama najviše buke podigne upravo ondje gdje bi trebalo biti najviše mira. Ne zato što je istina ugrožena, već zato što neki teško podnose da nije njihovo privatno vlasništvo. Jedan nedavni komentar u ovom listu iskorišten je kao povod za najnovije napade na nadbiskupa Uzinića.



Uzinićev stvarni "grijeh" nije u tome što relativizira kršćanstvo, već što ga odbija svesti na zatvoreni identitetski klub. On ne govori manje o istini; odbija govoriti o njoj kao o vlasništvu. Ozbiljno shvaća ono što je Drugi vatikanski sabor pokušao naučiti Crkvu: ona nije pozvana vladati svijetom, već u njemu svjedočiti. Ne osvajati prostor silom, već ga prožimati prisutnošću.