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jeste li uspjeli?

Koji broj nedostaje u nizu? To mogu otkriti samo oni s visokim IQ-om

Bright Side
VL
Autor
Ana Hajduk
07.06.2026.
u 07:00

Redovito vježbanje mozga slagalicama može pomoći u jačanju kognitivnih funkcija, pa zašto ne biste isprobali ovu i testirali koliko su vam matematičke vještine zapravo dobre?

Koliko ste dobri u matematici? Možda mislite da ste stručnjak kad je riječ o zbrajanju ili množenju, ali što je s razradom brojčanih nizova? Razumijevanje nizova je važan dio učenja matematike u školi, ali nije nešto što često koristimo u svakodnevnom životu, pa je lako zaboraviti kako prepoznati obrazac među brojevima, piše Mirror

Nova mozgalica zbunila je mnoge ljude jer vas potiče da otkrijete koji bi broj trebao biti sljedeći u nizu. Redovito vježbanje mozga slagalicama može pomoći u jačanju kognitivnih funkcija, pa zašto ne biste isprobali ovu i testirali koliko su vam matematičke vještine zapravo dobre?

Foto: Bright Side

Gornja slika prikazuje niz koji trebate riješiti. Ako je 7 = 42, 6 = 30, a 5 = 20, morate odgonetnuti koliko bi bilo tri, iako vam izravno nije rečeno koliko je četiri. Zadatak isprva izgleda zbunjujuće, ali rješenje je jednostavno.

U početku biste mogli pomisliti da se brojevi povećavaju za 10 svaki put – budući da je pet jednako 20, a šest jednako 30, zaključili biste da je četiri jednako 10, a tri, koje tražite, jednako 0. Međutim, to ne može biti točno jer sedam nije jednako 40, već 42.

Jeste li već otkrili rješenje? Oni koji brzo razmišljaju trebali bi ovu zagonetku riješiti u samo 11 sekundi. Ako ste već pronašli rješenje, možda ste matematički genij! No, ako vam je potrebna dodatna pomoć, evo malog savjeta. Da biste riješili zagonetku, morate se prisjetiti tablice množenja. Pogledajte pažljivo brojeve koje ste dobili i pokušajte pronaći poveznicu. Nećemo otkrivati previše, stoga uzmite vremena koliko vam je potrebno da shvatite, a zatim ispod otkrijte rješenje.

Odgovor je: 3 = 6. Pravilo niza bilo je da se svaki broj množi s brojem koji dolazi neposredno prije njega. Na primjer, 7 = 42 jer je 7 x 6 = 42. Slično, 6 = 30 je 6 x 5 = 30, a 5 = 20 znači 5 x 4 = 20. Dakle, četiri bi bilo 4 x 3 = 12, a tri je 3 x 2 = 6.

Foto: Bright Side

Ključne riječi
Računanje IQ matematika mozgalica

Komentara 5

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JZ
Jogurt Zbregov
13:03 07.06.2026.

6. Nije da treba neki posebni IQ

Avatar Platonix
Platonix
10:50 07.06.2026.

6

NI
nitkoinista
13:18 07.06.2026.

visok iq? mozda za ucenike do 5 osnovne

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