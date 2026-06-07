Slovenci nam se ne mogu načuditi: 'Pazite što rade tom čovjeku u Hrvatskoj, ludost'

Prije prijateljske utakmice koja se igra u nedjelju na rasprodanom stadionu u Varaždinu, slovenski portal Ekipa24 objavio je tekst u kojem izražava potpuno čuđenje tretmanom koji Zlatko Dalić ima u domovini. Pod naslovom "Ludo je ovo što Hrvati rade pred utakmicu sa Slovenijom. Zamislite...", novinari su istaknuli "nevjerojatan pritisak" na trenera koji iza sebe ima srebro iz Rusije i broncu iz Katara. Slovencima je, kako pišu, gotovo neshvatljivo da je Dalićev status predmet stalnih propitkivanja, unatoč uspjesima poput pobjeda protiv Engleske i Brazila na prošlim svjetskim prvenstvima.

Analizirajući situaciju, slovenski medij primjećuje da u hrvatskom medijskom prostoru vlada skepticizam, dok se u komentarima navijača može iščitati izrazito niska razina podrške. Navode kako dominiraju optužbe, kritike, pa čak i uvrede, uz rašireno mišljenje da Daliću ne pripadaju zasluge za uspjehe, već isključivo igračima. Glavni prigovor koji se, prema njima, stavlja Daliću na teret jest odabir igrača jer smatraju da je ostao "zarobljen u prošlosti", zanemarujući nogometaše koji su trenutačno u boljoj formi.

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Izbornik se s time suočio i na napetoj konferenciji za medije, gdje se branio. "Stojim iza svojeg načina rada, iz kojeg su proizašli svi uspjesi koje poznajete. Moj način se ne može dovesti u pitanje, kao ni moja logika. Za mene je hijerarhija iznimno važna, igrači imaju status u reprezentaciji, to nije klub. Reprezentacija je druga priča", poručio je Dalić, jasno dajući do znanja da neće odstupiti od svojih principa unatoč pritisku.

Slovenski kolege zaključuju tekst ističući kako njihov izbornik Boštjan Cesar ne može ni zamisliti takvu realnost. Dok on osjeća tek blagi pritisak, u Hrvatskoj je, pišu, "na udaru jedan od najvećih trenerskih junaka u povijesti svjetskih prvenstava". Situaciju opisuju kao "nepredstavljivu".