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Nevenka Lastrić-Đurić

Tko je mlada državna tajnica koja je ukrala show na Prideu: Radila u Americi, kritizirala molitelje, a obožava Dinamo

Zagreb: Nevenka Lastrić Đurić, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
06.06.2026.
u 20:34

U kratkoj, ali snažnoj izjavi koju je dala uživo za Večernji list, državna tajnica poslala je jasnu poruku zajedništva: „Hrvatska je dovoljno velika za sve svoje boje."

Jubilarna, 25. Povorka ponosa prošetala je ove subote središtem Zagreba pod sloganom „Naše obitelji su obitelji”, okupivši tisuće sudionika u borbi za potpunu ravnopravnost LGBTIQ+ osoba. I dok su pažnju javnosti i medija u povorci standardno privlačila lica iz vrha gradske vlasti, poput gradonačelnika Tomislava Tomaševića, jedno se ime iz redova državne vlasti posebno izdvojilo.

Među sudionicima Pridea pojavila se Nevenka Lastrić-Đurić, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP). Njezin dolazak privukao je veliku pozornost, ponajviše zbog upečatljive modne kombinacije. Na povorku je, naime, stigla odjevena u hrvatski nogometni dres. U kratkoj, ali snažnoj izjavi koju je dala uživo za Večernji list, državna tajnica poslala je jasnu poruku zajedništva: „Hrvatska je dovoljno velika za sve svoje boje." Poručila je pritom za medije i da je Hrvatska "najjača kada većina štiti manjinu i kada zajednički gradimo društvo međusobnog poštovanja".

Državna tajnica u hrvatskom dresu na Povorci ponosa: 'Hrvatska je dovoljno velika za sve svoje boje'

Sama povorka krenula je u 15:30 sa Zrinjevca, prošavši trasom preko Trga bana Jelačića – gdje ih je dočekala malobrojna skupina kontraprosvjednika predvođena Draženom Kelemincem – pa sve do Parka dr. Franje Tuđmana. Tamo je, uoči velikog zabavnog programa, pročitan oštar politički proglas.

Organizatori su podsjetili da Zagreb Pride nije nastao iz zabave, već iz nužne borbe za dostojanstvo. Iako su priznali zakonske pomake poput Zakona o životnom partnerstvu, naglasili su da ključna prava, poput potpunog posvajanja djece te adekvatne zaštite trans, nebinarnih i interspolnih osoba, još uvijek nisu ostvarena. „Brak i obiteljski život nisu istoznačnice. Mi od naših obitelji ne odustajemo i borit ćemo se dok ne postanemo potpuno ravnopravni pred Ustavom”, poručili su s govornice.

Inače, Nevenka Lastrić-Đurić (33) državna je tajnica u MUP-u, jedna od najistaknutijih mladih političarki HSLS-a te najmlađa državna tajnica u Hrvatskoj. Na ovu odgovornu funkciju unutar sustava domovinske sigurnosti stupila je 2024. godine, a u MUP-u je primarno zadužena za sektore međunarodne suradnje, pitanja NATO-a, OECD-a te suradnju Hrvatske s Ukrajinom. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, specijalizirala europsko pravo u Belgiji, a zvanje magistrice međunarodnog javnog prava stekla je na American Universityju u Washingtonu. Prije ulaska u izvršnu vlast radila je u odvjetništvu, a potom je provela jedno vrijeme u SAD-u radeći kao savjetnica za politike srednje i istočne Europe pri američkom State Departmentu.

Kao potpredsjednica zagrebačkog HSLS-a, unutar stranačkih redova profilira se kao snažan liberalni glas. U javnosti je već ranije privukla simpatije progresivnog dijela društva zbog svojih izravnih stavova. Naime, otvoreno je kritizirala pokrete poput takozvanih „molitelja” na trgovima, a u javnim je istupima dosljedno osudila pozdrav „Za dom spremni”, karakterizirajući ga isključivo kao ustaški. Izvan političkih govornica i MUP-ovih ureda, velika je zaljubljenica u sport, aktivno se bavi nogometom, plivanjem i skijanjem te je gorljiva navijačica zagrebačkog Dinama, što djelomično objašnjava i opušteno sportsko izdanje u kojemu se odlučila pojaviti na ulicama Zagreba.

FOTO Pogledajte veliku galeriju s 25. Povorke ponosa: Tisuće ljudi izašle na ulice Zagreba
Zagreb: Nevenka Lastrić Đurić, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova
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Ključne riječi
LGBT povorka ponosa Nevenka Lastrić-Đurić

Komentara 13

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Avatar Komunikolog2
Komunikolog2
21:12 06.06.2026.

Izgleda da sam nešto prespavao? Zar HSLS nije izišao iz vladajuće koalicije? Ili nije prošao rok koji je junačina hrebak dao?

LJ
ljudeman
21:02 06.06.2026.

Državnici novog kova sa dva prezimena nastupaju

AN
AntePortas9
21:26 06.06.2026.

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