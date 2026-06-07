Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Pogledajte što su pripremili

VIDEO Gesta zagrebačkog lokala oduševila tisuće hodočasnika: 'Bravo, svaka čast!'

Foto: TikTok
1/5
Autor
Gabrijela Krešić
07.06.2026.
u 07:18

Snimka s Antunovskog hoda proširila se TikTokom, a brojni sudionici zahvaljivali su na gesti koja ih je dočekala uz trasu procesije.

Tisuće vjernika sudjelovale su u subotu na 8. Antunovskom hodu mladih, a jedan prizor s rute kroz Zagreb posebno je privukao pažnju na društvenim mrežama. Na TikToku se proširila snimka na kojoj djelatnici zagrebačkog lokala Burekdžilica iz Ilice dijele mantije hodočasnicima koji su prolazili gradom na putu prema bazilici svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.

Na videu se vidi kako sudionici hoda uzimaju mantije, zahvaljuju domaćinima te ih nagrađuju pljeskom, dok se iz mase mogu čuti povici "Bravo!". Snimka je u kratkom roku prikupila brojne reakcije i pozitivne komentare korisnika koji su pohvalili gestu ugostitelja.

@burekdzilica61 Antunov hod mladih🩷🩷#antunovhod #zagreb #fyp ♬ Osmijeh - Grupa 220

Podsjetimo, ovogodišnji Antunovski hod mladih okupio je nekoliko tisuća sudionika. Hodočasnici su nakon mise u Dubravi krenuli prema središtu grada, a potom preko Ilice nastavili do bazilike svetog Antuna na Svetom Duhu. Upravo ih je u Ilici dočekalo malo iznenađenje – djelatnici Burekdžilice izašli su pred sudionike i počeli dijeliti mantije, što je izazvalo oduševljenje među okupljenima. Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, hod je protekao mirno i bez incidenata.

VIDEO Pogledajte snimke goleme procesije koja se kreće prema Trgu: Rijeka vjernika zakrčila ulice, pjevaju Thompsona
1/11

Ključne riječi
Zagreb Antunovski hod

Komentara 39

Pogledaj Sve
V0
Vlaskoulicanec3.0
08:56 07.06.2026.

Interesantno je da onim raznim pride-ovima i lijevo-zelenim "marševima" nitko ništa ne daje!

ŠL
Šleger
09:24 07.06.2026.

Ak je na Antunovskom hodu bilo nekoliko tisuća onda je na paradi nakaza bilo par stotina

AC
Ace7777
09:06 07.06.2026.

Bravo djeco vi ste nasa buducnost i garancija opstanka jer ovi drugi sto setaju u suknjicama nista od demografije i opstanka.Samo se veselite i borite

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!