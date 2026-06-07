VIDEO Gesta zagrebačkog lokala oduševila tisuće hodočasnika: 'Bravo, svaka čast!'

Tisuće vjernika sudjelovale su u subotu na 8. Antunovskom hodu mladih, a jedan prizor s rute kroz Zagreb posebno je privukao pažnju na društvenim mrežama. Na TikToku se proširila snimka na kojoj djelatnici zagrebačkog lokala Burekdžilica iz Ilice dijele mantije hodočasnicima koji su prolazili gradom na putu prema bazilici svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.

Na videu se vidi kako sudionici hoda uzimaju mantije, zahvaljuju domaćinima te ih nagrađuju pljeskom, dok se iz mase mogu čuti povici "Bravo!". Snimka je u kratkom roku prikupila brojne reakcije i pozitivne komentare korisnika koji su pohvalili gestu ugostitelja.

Podsjetimo, ovogodišnji Antunovski hod mladih okupio je nekoliko tisuća sudionika. Hodočasnici su nakon mise u Dubravi krenuli prema središtu grada, a potom preko Ilice nastavili do bazilike svetog Antuna na Svetom Duhu. Upravo ih je u Ilici dočekalo malo iznenađenje – djelatnici Burekdžilice izašli su pred sudionike i počeli dijeliti mantije, što je izazvalo oduševljenje među okupljenima. Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, hod je protekao mirno i bez incidenata.