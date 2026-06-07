Ovo je žena koja je upravljala vozilom kada je Dražen Petrović poginuo. Nedugo nakon pronašla je novog muškarca

Nikad prežaljeni košarkaški genijalac, Dražen Petrović, kojeg su mnogi nazivali i Mozartom ovog sporta, poginuo je na današnji dan prije 33 godine u tragičnoj prometnoj nesreći koja je šokirala apsolutno cijeli sportski svijet te je mnoge ostavila u nevjerici do danas. Košarkaš je preminuo 1993. godine, a iza sebe je ostavio brojne uspomene koje podsjećaju na to kakva je ljudska i igračka gromada bio. Karijeru je Dražen počeo s 15 godina u Šibenki iz koje je 1984. prešao u Cibonu. S vukovima je osvojio dva naslova europskog prvaka, Kup pobjednika kupova, jedan naslov jugoslavenskog prvaka te tri kupa bivše države. Uslijedio je odlazak u madridski Real 1988. s kojim je uzeo španjolski Kup i europski Kup pobjednika kupova. No njegova sudbina bila je najjača košarkaška liga svijeta, gdje je došao 1989., iako je još 1986. bio biran kao 60. izbor drafta od Portland Trailblazersa, s kojima je izborio i finale NBA lige. Nakon toga otišao je u New Jersey, gdje je u sezoni 1992./1993. izabran u treću najbolju momčad NBA lige. Nakon toga njegov život tragično je ugašen. Tog kobnog 7. lipnja 1993. vraćao se iz Poljske s još dvije žene. Oko 17.30 toga dana golf se punom brzinom zabio u kamion-cisternu, a Dražen, koji je sjedio na suvozačkom mjestu, na mjestu je poginuo na njemačkoj autocesti. S njim su u automobilu tada bile njegova djevojka Klara Szalantzy i njezina prijateljica Hilal Ebedal, inače tada košarkašica Sveučilišta Niagara.

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Automobil je vozila upravo Draženova djevojka Klara koja se na kraju uspješno oporavila, a ubrzo nakon toga vratila se za volan. Godine 2001. udala se za njemačkog nogometaša Olivera Bierhoffa, a šest godina nakon sudbonosnog "da" rodila mu je i kćerkicu. Godine 2010. u osmom mjesecu trudnoće Klara je izgubila dijete, a iste godine preminuo je i njezin brat Ladislav. Klara se nikada nakon nesreće nije javila prijateljici Hilal, ali ni Draženovoj obitelji te majci Biserki Petrović. – Ona je monstrum. Nije čak ni s Hilal u kontaktu. Nije ju posjećivala ni dok je bila bolesna iako su dugogodišnje prijateljice i igrale su košarku zajedno od malih nogu. Hilal je studirala u Americi i kada se vratila, Klara ju je pozvala da idu zajedno u Frankfurt po Dražena – rekla je jednom prilikom Biserka Petrović.

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Klara je, navodno, prije nego što je ušla u vezu s Draženom bila njegova velika obožavateljica te je nastojala stupiti u kontakt s njim preko njegova tadašnjeg menadžera. Kada je došla na jednu njegovu utakmicu, uspjela ga je čak i upoznati te se par ubrzo i zbližio. Godine 2024. početkom srpnja Klara je fotografirana u Münchenu u Njemačkoj sa svojim suprugom Oliverom Bierhoffom na utakmici Španjolske i Francuske. U galeriji iznad pogledajte kako ona danas izgleda.