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UJEDINIO JE REGIJU

Fotka navijača Hrvatske iz SAD-a postala je hit: 'Ovo vrijedi milijun dolara'

Screenshot Instagram
VL
Autor
vecernji.hr
06.06.2026.
u 20:30

Dok se reprezentacija BiH priprema za susret s Panamom u St. Louisu, gradu poznatom kao "mala Bosna", jedna fotografija s ulica postala je simbol zajedništva i viralni hit

Uoči prijateljske utakmice BiH i Paname, ulice St. Louisa preplavile su tisuće navijača "Zmajeva", stvorivši atmosferu poput one u Sarajevu ili Zenici. Grad s preko 70.000 ljudi porijeklom iz BiH disao je kao jedan, uz pjesmu i zastave. Ipak, usred te euforije viralni hit postala je fotografija koju mnogi nazivaju "vrijednom milijun dolara". Na njoj je muškarac u dresu hrvatske reprezentacije koji na glavi nosi kačket s grbom BiH dok opušteno razgovara s navijačima "Zmajeva". Scena iz navijačke zone osvojila je društvene mreže kao rijedak simbol jedinstva.

Upravo je ta fotografija sažela ono najljepše što sport nudi: spajanje ljudi usprkos podjelama i teškim temama iz prošlosti. Umjesto prepirki, prikazala je obične ljude s prostora bivše Jugoslavije okupljene oko druženja i uspomena daleko od domovine. Ovaj trenutak iz "male Bosne" postao je snažna poruka kako zajedništvo i poštovanje mogu nadvladati razlike, pokazujući da ljubav prema sportu ne poznaje granice i da je identitet često slojevitiji no što se čini. To je slika koja pokazuje da je sport, kada je najljepši, most koji spaja ljude snažnije nego što ih bilo što može razdvojiti.

Cjelodnevnu proslavu obogatili su i prizori tradicionalnog bosanskog kola koje su zaigrale djevojke, na oduševljenje okupljenih navijača. Za dijasporu je dolazak reprezentacije više od utakmice; to je susret s domovinom i dan okupljanja obitelji i prijatelja. Tisuće navijača BiH ispred stadiona samo su potvrdile koliki je značaj ovog događaja. Iako je dvoboj s Panamom tek prijateljskog karaktera, prizori iz St. Louisa ostat će dugo upamćeni. A fotografija čovjeka u dresu Hrvatske i s kačketom BiH ostat će najupečatljiviji detalj dana kad je St. Louis potvrdio zašto ga zovu najvećim bosanskim gradom izvan domovine.
Ključne riječi
SP 2026. navijač Hrvatska Bosna i Hercegovina

Komentara 4

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MR
Mrkan
21:17 06.06.2026.

I baš "kačket" nosi?

Avatar Zgubider..
Zgubider..
20:45 06.06.2026.

"...Upravo je ta fotografija sažela ono najljepše što sport nudi..."___Ah, tko nas "bre" zavadi...

ŠL
Šleger
21:26 06.06.2026.

Nema nikakve vaše regije, nije ujedinilo nikoga, Hrvati se s takvima ne ujedinjavaju

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