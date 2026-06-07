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TRAGEDIJA KOD VIROVITICE

Strašna nesreća: Četiri osobe poginule u sudaru dva automobila

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Večernji.hr
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
07.06.2026.
u 16:04

U prometnoj nesreći jedna je osoba ozlijeđena te je prevezena u Opću bolnicu Virovitica, dok su četiri osobe smrtno stradale

Okko 12:25 na državnoj cesti DC 538, na sjevernoj virovitičkoj obilaznici, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva automobila. Jedna je osoba ozlijeđena te je prevezena u Opću bolnicu Virovitica, dok su četiri osobe smrtno stradale. Državna cesta DC 538 zatvorena je za sav promet. 

Zapovjednik DVD-a Suhopolje Igor Gotal kazao je za Večernji list da su pozvani na intervenciju i uz pomoć  kolega iz JVP Virovitica krenuli su u pomoć unesrećenima. "U jednom vozilu bile su dvije osobe, a u drugom su bile tri osobe", kazao je kratko.

Kako doznajemo troje je bilo ozlijeđeno, no dvoje je preminulo.

Na mjesto nesreće pozvan je i helikopter. Očevid rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara. Obilaznica je zatvorena za sav promet, javlja ICV

Kako javlja HAK prekinut je promet na DC538 Virovitica-Suhopolje zbog prometne nesreće na sjevernoj obilaznici Virovitice, obilazak je državnim cestama DC2 i DC5 kroz Viroviticu, a iz smjera Terezinog Polja obilazak je Lukač-Gradina-Suhopolje i obratno.
Ključne riječi
nesreća

Komentara 4

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PV
prcko.vita
15:57 07.06.2026.

"Po dovršetku očevida tijela preminulih bit će prevezena na obdukciju u bjelovarsku bolnicu kako bi se utvrdilo, među ostalim, i je li nekom od vozača tijekom vožnje možda pozlilo." E pa, dragi stručnjaci, i meni je jednom pozlilo tijekom vožnje, ali sam vozila cca 45 km/h, i vozila sam autić iz 21. stoljeća koji je imao više komada zračnih jastuka, i, da skratim priču, nisam poginula niti se teško ozlijedila. Samo materijalna šteta na autiću.

PA
Pajdo
15:42 07.06.2026.

Hrvatska puna pijanaca

PV
prcko.vita
15:42 07.06.2026.

Opet, još jedna u nizu nesreća gdje je glavni uzrok spora brzina. Gdje je policija da kažnjava i vodi u zatvor sve one spuževe koji puzaju po takvoj i sličnim ravnim pistama 50 na sat? Normalni ljudi sa Audijima Bemvejima i sličnim mišićima nemaju prostora da se udobno voze, da ne kažem krstare s nekih 200 km/h jer takvi spori spuževi jednostavno smetaju na cestama. I većinom su to spuževi 70 godina i više. Sramota što država ništa ne poduzima. Ja bi zabranila vožnju ispod 100 km/h, to ti je taman da prešaltaš u drugu brzinu da se motor malo razradi, da klipovi dobiju ulje.

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