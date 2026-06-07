Strašna nesreća: Četiri osobe poginule u sudaru dva automobila

Okko 12:25 na državnoj cesti DC 538, na sjevernoj virovitičkoj obilaznici, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva automobila. Jedna je osoba ozlijeđena te je prevezena u Opću bolnicu Virovitica, dok su četiri osobe smrtno stradale. Državna cesta DC 538 zatvorena je za sav promet.

Zapovjednik DVD-a Suhopolje Igor Gotal kazao je za Večernji list da su pozvani na intervenciju i uz pomoć kolega iz JVP Virovitica krenuli su u pomoć unesrećenima. "U jednom vozilu bile su dvije osobe, a u drugom su bile tri osobe", kazao je kratko.

Kako doznajemo troje je bilo ozlijeđeno, no dvoje je preminulo.

Na mjesto nesreće pozvan je i helikopter. Očevid rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara. Obilaznica je zatvorena za sav promet, javlja ICV.

Kako javlja HAK prekinut je promet na DC538 Virovitica-Suhopolje zbog prometne nesreće na sjevernoj obilaznici Virovitice, obilazak je državnim cestama DC2 i DC5 kroz Viroviticu, a iz smjera Terezinog Polja obilazak je Lukač-Gradina-Suhopolje i obratno.