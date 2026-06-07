Ona je prije 33 godine odvela Dražena Petrovića u smrt: 'Klara je monstrum!'

Nikad prežaljeni košarkaški velikan Dražen Petrović poginuo je na današnji dan prije 33 godine u tragičnoj prometnoj nesreći koja je šokirala sportski svijet i ostavila u nevjerici do današnjih dana. A možda bi bilo drukčije da nije bio toliko zaljubljen i ušao u automobil umjesto u autobus sa suigračima iz reprezentacije. Za volanom tog automobila sjedila je njegova tadašnja djevojka Klara Szalantzy, bivša košarkašica i manekenka. Dražen je njome bio zaluđen. Njegova majka Biserka za Klaru nema lijepih riječi.

– Ona je monstrum. Nije čak ni s Hilal Edebal u kontaktu. Nije ju posjećivala ni dok je bila bolesna iako su dugogodišnje prijateljice i igrale su košarku zajedno od malih nogu. Hilal je studirala u Americi i kada se vratila, Klara ju je pozvala da idu zajedno u Frankfurt po Dražena – rekla je svojedobno Draženova mama.

Modrićev detalj s treninga, u rukama držao zaštitnu masku nakon ozljede Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tako je i bilo. Stigla je 7. lipnja 1993. u popodnevnim satima po Dražena na aerodrom u Frankfurt u društvu sa spomenutom prijateljicom Hilal, talentiranom košarkašicom Sveučilišta Niagara. Dogovor je bio da Dražena odveze u München, ali njihovi životi zauvijek su se promijenili na autocesti A9.

Kod gradića Denkendorf Klara se Golfom zabila u Mercedesov tegljač pri navodnoj brzini od 160 kilometara na sat. Dražen je spavao na suvozačevom mjestu te je pri sudaru ispao iz automobila i na mjestu poginuo. Hilal je pak izgubila pamćenje i karijera joj je završila.

Szalantzy, danas Bierfhoff, rođena je 1970., a prije no što je počela vezu s Draženom, bila je njegova velika obožavateljica. Uz pomoć jedne prijateljice iz Hrvatske nastojala je stupiti u kontakt s njim preko menadžera, a kad je došla na jednu utakmicu, prema navodima prijatelja, ispisali su ljubavni scenarij. Poslije nije govorila o vezi s Draženom ni o prometnoj nesreći. Dolazila je nekoliko puta u Zagreb na Draženov grob te je navodno bila u kontaktu s njegovim bratom Aleksandrom.

Trebale su proći tri godine od nesreće da upozna njemačkog nogometaša Olivera Bierhoffa za kojeg se udala 2001. Par je prvo dijete dobio 2007., a 2010. život su joj obilježile dvije tragedije. Naime, u osmom mjesecu trudnoće izgubila je dijete, a zatim joj je preminuo brat Ladislav.