Njemački supermarketi u problemu: Vlada nestašica popularnog proizvoda, kriza bi mogla trajati do jeseni

Njemački supermarketi posljednjih tjedana suočavaju se s nestašicom tofua, popularnog proizvoda koji je u posljednjih nekoliko godina postao nezaobilazan u europskoj kuhinji. Najveći problem je kombinacija tehničkih poteškoća i nedostatka kvalificiranih radnika, što usporava proizvodnju kod glavnih dobavljača poput Taifuna i Beriefa.

Kako piše t-online, police Edeke i Rewea često su prazne, a popularni proizvodi, uključujući tofu kobasice, privremeno su povučeni iz asortimana. Taifun, tržišni lider sa sjedištem u Freiburgu, krajem 2025. zabilježio je kvar stroja koji je paralizirao proizvodnju. Iako je kvar otklonjen, opskrba još uvijek ne zadovoljava potražnju.

Pored tehničkih problema, industrija se bori s nedostatkom osoblja. Berief i Taifun ističu da bez novih zaposlenika teško mogu povećati kapacitete, što dodatno otežava opskrbu.

Potražnja za tofuom raste. Prema podacima “Lebensmittel Zeitung”, prodaja u ožujku povećana je za više od 11 posto u odnosu na prošlu godinu. Proizvođači se nadaju da će se situacija stabilizirati do jeseni, no do tada tofu će u njemačkim supermarketima ostati rijedak artikl.

Tofu, iako neutralnog okusa, poznat je kao kulinarski kameleon: upija začine i marinade, zbog čega je omiljen u azijskoj kuhinji, ali i u trendi receptima Europe. Njegova svestranost sada postaje rijetkost, jer tehnički problemi i nedostatak radnika ograničavaju ponudu.