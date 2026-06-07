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SVI GA ŽELE

Njemački supermarketi u problemu: Vlada nestašica popularnog proizvoda, kriza bi mogla trajati do jeseni

FILE PHOTO: A cabinet of baby formulas is seen at a Walmart store in Raleigh
STAFF/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
07.06.2026.
u 12:00

Pored tehničkih problema, industrija se bori s nedostatkom osoblja. Berief i Taifun ističu da bez novih zaposlenika teško mogu povećati kapacitete, što dodatno otežava opskrbu

Njemački supermarketi posljednjih tjedana suočavaju se s nestašicom tofua, popularnog proizvoda koji je u posljednjih nekoliko godina postao nezaobilazan u europskoj kuhinji. Najveći problem je kombinacija tehničkih poteškoća i nedostatka kvalificiranih radnika, što usporava proizvodnju kod glavnih dobavljača poput Taifuna i Beriefa.

Kako piše t-online, police Edeke i Rewea često su prazne, a popularni proizvodi, uključujući tofu kobasice, privremeno su povučeni iz asortimana. Taifun, tržišni lider sa sjedištem u Freiburgu, krajem 2025. zabilježio je kvar stroja koji je paralizirao proizvodnju. Iako je kvar otklonjen, opskrba još uvijek ne zadovoljava potražnju.

Pored tehničkih problema, industrija se bori s nedostatkom osoblja. Berief i Taifun ističu da bez novih zaposlenika teško mogu povećati kapacitete, što dodatno otežava opskrbu.

Potražnja za tofuom raste. Prema podacima “Lebensmittel Zeitung”, prodaja u ožujku povećana je za više od 11 posto u odnosu na prošlu godinu. Proizvođači se nadaju da će se situacija stabilizirati do jeseni, no do tada tofu će u njemačkim supermarketima ostati rijedak artikl.

Tofu, iako neutralnog okusa, poznat je kao kulinarski kameleon: upija začine i marinade, zbog čega je omiljen u azijskoj kuhinji, ali i u trendi receptima Europe. Njegova svestranost sada postaje rijetkost, jer tehnički problemi i nedostatak radnika ograničavaju ponudu.

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Ključne riječi
tofu Njemačka Barkod

Komentara 1

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UJ
ujko41
12:20 07.06.2026.

Nema problema,kako su krenula masovna odpuštanja imati će uskoro više nego dovoljno djelatnika.

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