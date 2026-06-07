FOTO Tužna obljetnica: Šibenik odao počast Draženu na 33. godišnjicu odlaska
Na Baldekinu su građani, sportaši, prijatelji i predstavnici grada obilježili 33. obljetnicu smrti Dražena Petrovića. Kod njegova spomenika položili su cvijeće i zapalili svijeće u znak sjećanja na jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena.
Dražen Petrović poginuo je u prometnoj nesreći 7. lipnja 1993. godine na autocesti u Njemačkoj, nedaleko od mjesta Denkendorf. Imao je samo 28 godina i nalazio se na vrhuncu karijere. Njegova smrt potresla je Hrvatsku, Europu i cijeli košarkaški svijet.
Prve košarkaške korake napravio je u rodnom Šibeniku, gdje je vrlo brzo pokazao izniman talent. Već kao tinejdžer predvodio je seniorsku momčad Šibenke i postao miljenik navijača. Upravo je u narančastom dresu započela priča koja će ga odvesti među besmrtnike.
Nakon Šibenke nosio je dresove Cibone, Real Madrida i New Jersey Netsa. S Cibonom je osvojio dva uzastopna naslova prvaka Europe, a uspješan trag ostavio je i u Španjolskoj te NBA ligi. U svakom klubu potvrdio je status jednog od najboljih europskih košarkaša svoje generacije.
Petrović je među prvima dokazao da europski košarkaši mogu biti nositelji igre u NBA ligi. Nakon početnih izazova izborio je važnu ulogu u New Jersey Netsima i postao jedan od najboljih šutera prvenstva. Mnogi današnji europski NBA igrači ističu ga kao jednog od svojih uzora.
Na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine bio je kapetan hrvatske reprezentacije koja je osvojila srebrnu medalju. Hrvatska je tada u finalu izgubila od legendarne američke Dream Team momčadi. To odličje i danas predstavlja jedan od najvećih uspjeha hrvatskog sporta.
Dražen Petrović ostao je simbol predanosti, rada i pobjedničkog mentaliteta. Njegovo ime nose sportske dvorane, turniri i nagrade, a generacije mladih sportaša i dalje uče iz njegova primjera. Više od tri desetljeća nakon njegove smrti, uspomena na njega ne blijedi.
Spomenik na Baldekinu svake godine okuplja ljude koji žele odati počast Draženu. Upravo je taj kvart bio njegovo prvo sportsko igralište i mjesto gdje je počeo sanjati velike snove. Zato obilježavanje obljetnice u Šibeniku za mnoge ima posebno značenje.