FOTO Donosimo detalje s luksuznog vjenčanja našeg vatrenog! Napravili su pravi spektakl u Dubrovniku

Boravak Borne Sose i Ivone Šimunović u Dubrovniku posljednjih dana nije bio slučajan. Naime, hrvatski nogometni reprezentativac i zagrebačka arhitektica upravo su ondje izrekli sudbonosno "da" te svoju ljubav proslavili u krugu obitelji, prijatelja i najbližih suradnika.
Boravak Borne Sose i Ivone Šimunović u Dubrovniku posljednjih dana nije bio slučajan. Naime, hrvatski nogometni reprezentativac i zagrebačka arhitektica upravo su ondje izrekli sudbonosno "da" te svoju ljubav proslavili u krugu obitelji, prijatelja i najbližih suradnika.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Par, koji godinama uspješno čuva privatni život od javnosti, najvažniji dan podijelio je s najbližima, među kojima je posebno mjesto imao njihov sin Šimun.
Par, koji godinama uspješno čuva privatni život od javnosti, najvažniji dan podijelio je s najbližima, među kojima je posebno mjesto imao njihov sin Šimun.
Foto: Instagram
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Mladenka je za ovu prigodu odabrala elegantnu, nenametljivu vjenčanicu s čipkastim velom, dok su jednostavna frizura i decentan make-up dodatno naglasili njezin profinjeni stil.
Mladenka je za ovu prigodu odabrala elegantnu, nenametljivu vjenčanicu s čipkastim velom, dok su jednostavna frizura i decentan make-up dodatno naglasili njezin profinjeni stil.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Fotografije s vjenčanja ubrzo su privukle pažnju javnosti, no jednako dojmljiva bila je i sama scenografija slavlja.
Fotografije s vjenčanja ubrzo su privukle pažnju javnosti, no jednako dojmljiva bila je i sama scenografija slavlja.
Foto: Instagram
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Za uređenje prostora pobrinuo se Saša Šekoranja, poznat po raskošnim cvjetnim kreacijama.
Za uređenje prostora pobrinuo se Saša Šekoranja, poznat po raskošnim cvjetnim kreacijama.
Foto: Instagram
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Umjesto klasičnog romantičnog koncepta, osmislio je dekor inspiriran Mediteranom, u kojem su prevladavali žuti tonovi, kale, gerberi te detalji poput limuna i limeta koji su prostoru dali svježinu i ljetni ugođaj.
Umjesto klasičnog romantičnog koncepta, osmislio je dekor inspiriran Mediteranom, u kojem su prevladavali žuti tonovi, kale, gerberi te detalji poput limuna i limeta koji su prostoru dali svježinu i ljetni ugođaj.
Foto: Instagram
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Poseban dojam ostavile su velike instalacije bijelih orhideja koje su se nadvijale nad stolovima, stvarajući efekt lebdećih cvjetnih skulptura.
Poseban dojam ostavile su velike instalacije bijelih orhideja koje su se nadvijale nad stolovima, stvarajući efekt lebdećih cvjetnih skulptura.
Foto: Instagram
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U kombinaciji s pogledom na more, kristalnim čašama i elegantnim detaljima, cijelo je slavlje djelovalo poput prizora iz luksuzne mediteranske razglednice.
U kombinaciji s pogledom na more, kristalnim čašama i elegantnim detaljima, cijelo je slavlje djelovalo poput prizora iz luksuzne mediteranske razglednice.
Foto: Instagram
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Zahvaljujući pomno osmišljenim detaljima i spektakularnoj dekoraciji, vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović zasigurno će ostati jedno od najupečatljivijih društvenih događaja ovog ljeta.
Zahvaljujući pomno osmišljenim detaljima i spektakularnoj dekoraciji, vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović zasigurno će ostati jedno od najupečatljivijih društvenih događaja ovog ljeta.
Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Instagram
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