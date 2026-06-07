FOTO Donosimo detalje s luksuznog vjenčanja našeg vatrenog! Napravili su pravi spektakl u Dubrovniku
Boravak Borne Sose i Ivone Šimunović u Dubrovniku posljednjih dana nije bio slučajan. Naime, hrvatski nogometni reprezentativac i zagrebačka arhitektica upravo su ondje izrekli sudbonosno "da" te svoju ljubav proslavili u krugu obitelji, prijatelja i najbližih suradnika.
Umjesto klasičnog romantičnog koncepta, osmislio je dekor inspiriran Mediteranom, u kojem su prevladavali žuti tonovi, kale, gerberi te detalji poput limuna i limeta koji su prostoru dali svježinu i ljetni ugođaj.