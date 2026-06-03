Cibonin strateg Rudež: Ovaj finale dar je našim navijačima a velik izazov za nas

Nakon zadarskih 1-1 u pobjedama, u finalnoj seriji doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske, jasno je da nas čekaju još najmanje tri utakmice. A to bi u Draženovu domu trebali biti svojevrsni praznici ove igre, barem u onom navijačkom smislu. Jer, branitelji naslova već pozivaju sve Zadrane koji žive u Zagrebu da ih dođu podržati baš kao što bi i ovaj Cibonin "break" na parketu Višnjika trebao biti poticajan za kibice ovog zagrebačkog kluba.

U funkciji zagrijavanja atmosfere za treću utakmicu (petak, 20 sati) pred medije su u Zagrebu izašli trener Cibone Ivan Rudež i kapetan Cibone Krešimir Radovčić koji je kazao:

- Sinoć nakon utakmice kazao sam suigračima da ove prve dvije utakmice moramo potisnuti, zaboraviti, kao da se nisu ni igrače. Uostalom, u naredne dvije utakmice čeka nas drugačiji ambijent nego u Zadru. Žao mi je ove druge utakmice i tih 35 koševa minuta no izgubili vi za jedan ili 30 koševa, ista je stvar.

A je li baš ista u psihološkom smislu kada vas netko deklasirali 92:57? Kako to djeluje na samopouzdanje?

- Držim da to ne djeluje na samopouzdanje. Svjesni smo da smo izgubili ali nema razloga tugovati jer imamo dvije utakmice kod kuće. Nadamo se pred punim tribinama, baš kao što je bilo i prije četiri godine kada smo osvojili naslov prvaka i to protiv Zadra. U toj seriji, u sve tri zagrebačke utakmice, dvorana je bila puna.

A iz tog sastava ostao je jedino Krešo Radovčić koji ističe:

- Da, prava je šteta što je ta momčad bila na okupu samo jednu sezonu a činili su ju Prkačin Branković, Gnjidić, Reuvers....

Drugu utakmicu finala trener Rudež analizirao je ovako:

- Razlike u brojkama su prilično vidljive. U prvoj utakmici naš postotak za dvicu bio je 48 posto a u drugoj 28 posto. Zadrani su kontrolirali skok a s time i utakmicu koju su odigrali u svoj ritmu. No, ovo je finalne serija pa sam, vidjevši da je utakmica otišla u jednom smjeru, uspio malo i rasteretiti neke nositelje. Načelno, mi smo ipak ondje gdje smo željeli biti a to je finale Prvenstva Hrvatske. Dar je to i svim našim navijačima koji dugo nisu gledali finalnu seriju a nama je to super izazov.

Bi li prije finalne serije Cibonin trener potpisao da mu je netko ponudio 1-1 nakon dvije zadarske utakmice?

- Nisam rekao da bih to potpisao. Zapravo, potpisao bih jedino 2-0 a nikako 0-2.

Je li u prvoj utakmici faktor koji je išao Ciboni na ruku taj što je ona i u četvrtfinalu (Dubrava) i u polufinalu (Split) igrala majstoricu (treću utakmicu) dok je Zadar tu fazu natjecanja (Kvarner, Dubrovnik) prošao elegantno, u nižoj brzini?

- Ako se gleda posljednjih šest naših utakmica mnoge od njih su bile na nekoliko posjeda i zahtijevale su od nas veliku potrošnju. Da, mi smo imali jači ritam a polufinalna serija sa Splitom za nas je bila na gornjoj granici našeg djelovanja. Ovaj kadar Zadra u posljednjih nekoliko sezona ima akumulirano puno jakih utakmica i njima tog iskustva ne nedostaje.

Tema za raspravu bila je i ona o tome što je bolje. Ući u finalnu seriju s više dana odmora ali i s izgubljenim ritmom ili pak s manje dana odmora ali adaptiran na maksimalno visoku razinu?

- To je dobro pitanje. To su dvije različite pozicije ulaska u finale. Jedna ima prednost više odmora, više treninga i pojedinačnog skautinga a druga ima prednost zadržanog energetskoj naboja, kontinuitet podražaja. Jedno drugo ne isključuje, bio sam u obje situacije i mislim da je bilanca izjednačena.

Postavilo se i pitanje hoće li Rudež mijenjati išta u svojoj startnoj petorci s obzirom na to da je upravo to učinio njegov trenerski rival Jusup? Tu se Rudež suglasio s tezom da je, osim za početni tonus, puno važnije koja petorka zatvara utakmicu.

- To da je jako važno tko započinje utakmicu svojevrsni je NBA narativ koji je zahvatio i Europu i on pluta na tom valu. No, europski igrači znaju da je puno bitnija petorka koja završava četvrtine pa tako i samu utakmicu.

Kako se u petak suprotstaviti osokoljenom Zadru koji se tjelesno čini moćnijim sastavom od Zadra?

- Sve se svede na obranu, kako rotirati, s koga pomagati u obrani. Obrana traje 24 sekunde a 25. sekunda je kontrola skoka i to moramo kontrolirati.

Nije jednom Cibona ove sezone lošije ušla u utakmicu a to bi protiv ovakva suparnika moglo biti preskupo.

- Protivniku to daje krila. Mi jesmo domaće utakmice znali otvarati lošije ali smo i preokretali u trećim i četvrtim četvrtinama. No, ovo je specifično, finale je drugačiji naboj i naša čvrstoća i obrana mogu nam otvoriti vrata ka lakšoj prvoj četvrtini - zaključio je Ivan Rudež.