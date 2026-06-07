Četiri momčadi ispale bez poraza, a Švicarska bez primljenog gola

Kamerun, Belgija, Novi Zeland i Škotska izbjegli su poraze u sve tri utakmice u skupini na svjetskom prvenstvu, ali to nije bilo dovoljno za prolaz dalje. Škotska je World Cup 1974. otvorila pobjedom protiv Zaira (2-0), a potom je remizirala protiv Brazila (0-0) i Jugoslavije (1-1), što nije bilo dovoljno za prolaz. Tri reprezentacije su završile natjecanje u skupini sa po četiri boda, Jugoslavija je bila prva, Brazil drugi, a Škotska treća.

U Španjolskoj 1982. godine, Kamerun je remizirao u sve tri utakmice na turniru, uključujući i protiv budućih prvaka Italije (1-1). Protiv Perua i Poljske odigrali su 0-0. Zanimljivo, Italija je također tri puta remizirala, prošla je dalje kao druga i na koncu stigla do "zlata".

Belgija (1998) i Novi Zeland (2010) doživjeli su istu sudbinu, remiziravši u sve tri utakmice, što nije bilo dovoljno za prolaz. Belgija je odigrala 0-0 protiv Nizozemske, 2-2 protiv Meksika, te 1-1 protiv Južne Koreje, dok je Novi Zeland odigrao 1-1 protiv Slovačke, 1-1 protiv Italije, te 0-0 protiv Paragvaja. Zanimljiv je i primjer Švicarske koja je 2006. u četiri susreta nije primila gola, ali je ipak ispala.

Nakon što je otvorila SP odigravši 0-0 protiv Francuske, Švicarska je u iduća dva kola pobijedila Togo (2-0) i Južnu Koreju (2-0) osvojivši prvo mjesto u skupini.

U osmini finala Švicarci su igrali protiv Ukrajine, a nakon 120 minuta nije bilo golova, pa su odlučivali jedanaesteri. Ukrajinci su slavili sa 3-0.