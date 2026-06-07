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životni intervju: Arsen Anton Ostojić

Igor Šeregi bio je moj student, fascinantno je da je HAVC komercijalni fenomen poput 'Svadbe' odbijao punih sedam godina

Zagreb: Anton Arsen Ostojić
Josip Regovic/PIXSELL
Autor
Zoran Vitas
07.06.2026.
u 14:00

Naš uspješni redatelj govori kako je snimio animirani film u Češkoj, kada se zaljubio u filmsku umjetnost, ima li uzore, iznosi svoje ocjene o stanju u hrvatskoj filmskoj industriji te može li se živjeti samo od rada na filmu

Hrvatski animirani film "Kristalni planet" napravljen s jednim od najvećih budžeta u povijesti domaćeg filma, doživio je ovacije na svojoj svjetskoj premijeri u češkom Zlinu. Djelo Arsena Antona Ostojića producirano je u Češkoj, gdje je naš istaknuti redatelj već uspješno surađivao, no znatno je važnije da je "Kristalni planet" napravljen po scenariju Dušana Vukotića.

Bez sumnje, Ostojić je uvijek znao pronaći načina da zainteresira publiku za svoje projekte i po izboru tema i po realizaciji koja počiva na velikoj energiji i ambiciji. Tako je i ovdje, kao i na svim drugim njegovim filmovima, među kojima je najpoznatiji vjerojatno "Ta divna splitska noć". Svoj talent i strast Ostojić dokazuje i na animiranom filmu, gdje je također imao uspjeha, a može se očekivati da će se slično dogoditi i s "Kristalnim planetom", koji čeka hrvatska premijera na Pula Film Festivalu, da bi onda počela distribucija i u kinima 27. kolovoza. Nema boljeg trenutka za intervju s Arsenom Antunom Ostojićem.

Ključne riječi
kultura F20 Ta divna splitska noć Pula Film Festival životni intervju film Dušan Vukotić igrani film animirani film redatelj Arsen Anton Ostojić

Komentara 1

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LU
Lukeruk
15:04 07.06.2026.

Sramota je da HAVC daje novce tebi i takvim bilmezima za vaša netalentirana jugo sranja

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