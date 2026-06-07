Igor Šeregi bio je moj student, fascinantno je da je HAVC komercijalni fenomen poput 'Svadbe' odbijao punih sedam godina

Hrvatski animirani film "Kristalni planet" napravljen s jednim od najvećih budžeta u povijesti domaćeg filma, doživio je ovacije na svojoj svjetskoj premijeri u češkom Zlinu. Djelo Arsena Antona Ostojića producirano je u Češkoj, gdje je naš istaknuti redatelj već uspješno surađivao, no znatno je važnije da je "Kristalni planet" napravljen po scenariju Dušana Vukotića.



Bez sumnje, Ostojić je uvijek znao pronaći načina da zainteresira publiku za svoje projekte i po izboru tema i po realizaciji koja počiva na velikoj energiji i ambiciji. Tako je i ovdje, kao i na svim drugim njegovim filmovima, među kojima je najpoznatiji vjerojatno "Ta divna splitska noć". Svoj talent i strast Ostojić dokazuje i na animiranom filmu, gdje je također imao uspjeha, a može se očekivati da će se slično dogoditi i s "Kristalnim planetom", koji čeka hrvatska premijera na Pula Film Festivalu, da bi onda počela distribucija i u kinima 27. kolovoza. Nema boljeg trenutka za intervju s Arsenom Antunom Ostojićem.