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SLAVNI UMJETNIK

Dizajnirao je teren LeBronu Jamesu, dogodine će i za Dražena Petrovića

Foto: Dražen Brajdić
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Autor
Dražen Brajdić
06.06.2026.
u 16:49

Shelton Hawkins od vanjskih košarkaških terena čini umjetnička djela, pune boja, pa je takvo jedno kolorično igralište dizajnirao nedavno i u Zadru u Kapetanskom parku

Premda je bio tek običan košarkaš koji nije daleko dogurao, za njega je osnivač Sunset Sports Festivala Pete Radovich kazao da mu je dosad najdraži gost. A gosti ove sportske konferencije bile su neke velike svjetske zvijezde poput Petera Schmeichela, Alessandra del Piera, Stipe Miočića, Billa Belichicka... A riječ je o Sheltonu Hawkinsu, dizajneru koloričnih košarkaških terena, koji je tako nedavno uredio i jedan vanjski teren u Zadru (Kapetanski park).

- To je nešto na što smo mi u organizaciji ove konferencije najponosniji. Oni koji me poznaju dobro znaju da ne govorim u prazno. Mi smo ovdje imali velike sportske zvijezde ali ti si Sheltone u mojim očima naš gost broj jedan, u svih pet ovih ovih sezona - kazao je Radovich i predloćio sljedeću stvar:

- S obzirom da je moj otac iz Šibenika, grada sat vremena udaljenog od Zadra, a iz Šibenika je i najveći hrvatski košarkaš, ja predlažem da sljedeće sezone dizajniraš igralište posvećeno Draženu Petroviću.

Ideja slavnog američkog producenta hrvatskih korijena naišla je na odobravanje baš kao i sljedeća sugestija osobe iz publike:

- Imam prijedlog da dizajnirate teren na jednom od naših trajekata. Na njemu već ima pola terena ali bi bilo super kada bi ga vi mogli uljepšati.

A evo kako je u naš mikrofon reagirao ovaj simpatični Amerikanac:

- To ima puno smisla tim više što mi je upravo netko poklonio Draženov dres. Bila bi to nevjerojatna priča na nevjerojatnom mjestu i o tome smo već pričali. A zanima me i ova ideja da na trajektu dizajniram košarkaško igralište. Jedva čekam. 

Dakle, Shelton je te ideje objeručke prihvatio ali je i pitao a tko mu može pomoći da dođe i do realizacije istih. A mnogi su uprli prstom u direktora Sunset Sports Festivala Damjana Rudeža koji je i doveo ovog umjetnika u Zadar. I to je zacijelo dobra vijest za Sheltona jer se Rudež iskazao kao sjajan organizator ali ima tu i jedna "uznemirujuća" vijest za Damjana.

Naime, za vrijeme jednog njihova druženja u Dubaiju, prije pola godine, razvezala se priča između Rudeža koji je igrao za tri NBA momčadi (Indiana, Minnesota, Orlando) i jednog gorljivog navijača New York Knicksa (Shelton). U određenim okolnostima došlo je i do oklade u kojoj je Rudež obećao da će Sheltonu kupiti što god poželi ako prvacima ostanu Knicksi koji u tom trenutku nisu izgledali obećavajuće.  A Knicksi su upravo u NBA finalu i trenutačnom vodstvu od 2-0.

No, upoznavši Sheltona Hawkinsa stekli smo dojam da će Rudež, čak i ako izgubi okladu, dobro proći jer ovaj gospodin je jedan od najskromnijih Amerikanaca koje smo ikad sreli. A čovjek je već sada svjetski poznat dizajner košarkaških terena.

A ideja da se bavi kreativnošću te vrste dogodila se 2003.

- Tada se dogodilo da je moj rođak, nakon jednog zakucavanja, preminuo. Mislili smo da se samo poskliznuo ali mu je nažalost srca otkazalo. Godinama sam slao pisma da se to igralište uredi i da se nazove rođakovim imenom i uspio sam.

A uspio je i postati netko tko danas živi od uređivanja košarkaških terena. A prijelomni moment dogodio se kada ga je angažirao LeBron James da napravi teren u njegovu rodnom Akronu.

- Godinu nakon toga sam napustio posao srednjoškolskog učitelja i odlučio živjeti od ovoga. Tako sam uređivao tenere za NBA igrače poput Ziona Williamsona i Devina Bookera. U međuvremenu sam uređivao terene na Jamajci, u Toiju, Lisabonu, Ženevi, Parizu, ali i u New Yorku, gradu s najviše vanjskih terena.
Ključne riječi
Sunset Sports Festival LeBron James Dražen Petrović

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