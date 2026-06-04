Knicksi poveli u velikom NBA finalu, Wembanyama priznao: Bio sam loš

New York Knicksi su pobijedili u prvoj utakmici NBA finala u gostima San Antonio Spurse s 105-95 i poveli u seriji na četiri pobjede s 1-0. Druga utakmica će se ponovno igrati u Teksasu u subotu navečer .

Jalen Brunson predvodio je New York s 30 poena, a u posljednjoj četvrtini je nadmašio domaću zvijezdu Victora Wembanyamu i u tom dijelu postigao 13 koševa. Utakmica je bila izjednačena gotovo do kraja, ali Brunson je savršeno predvodio momčad u odlučujućim trenucima. Wembanyama je postigao tricu i polaganje nešto više od dvije minute prije kraja kako bi domaću momčadi doveo u vodstvo od 95-94, ali onda je Brunsonova trica dala gostima vodstvo koje nikada nisu ispustili.

"Držali smo se zajedno. Nije bila naša večer, nije bila moja većinu vremena, ali smo pronašli način", rekao je Brunso, koji je istaknuo kemiju momčadi koja im je pomogla da se vrate nakon zaostatka od 14 poena u trećoj četvrtini.

„Znamo da pokrivamo jedni druge. Puno je toga što smo mogli bolje napraviti, ali naša sloga je bila najveća razlika“, dodao je Brunson, koji je u prvoj četvrtini napustio teren zbog problema s koljenom, ali se brzo vratio u igru.

Brunson je bio jedan od četiri Njujorčana s dvoznamenkastim brojem poena. Karl-Anthony Towns postigao je 18 poena, OG Anunoby 17, a Landry Shamet 13.

S druge strane, Wembanyama je predvodio San Antonio s 26 koševa, ali je loše šutirao iz igre (6-21). Imao je i 12 skokova i tri blokade.

„Bio sam loš večeras“, rekao je Wembanyama, koji je porekao da je nervoza bila faktor u porazu. „Naravno da je to bio poseban osjećaj, ali daleko je od opravdanja“, dodao je visoki Francuz.

Stephon Castle je postigao 17 poena za domaću momčad, dok su Dylan Harper i Julian Champagnie imali po 16.