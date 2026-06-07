Zbog razgovora za Večernji digla se prašina u Srbiji: Pogledajte što pišu tamošnji mediji

Intervju koji je novinar Večernjeg lista Hrvoje Zovko napravio s predsjednikom Pokreta slobodnih građana Pavlom Grbovićem izazvao je burne reakcije u dijelu srpskih provladinih medija. Razgovor objavljen u Obzoru prenijeli su brojni portali bliski vlasti, a pojedini su ga popratili oštrim kritikama i optužbama na račun srpske oporbe. U intervjuu za Večernji list Grbović je govorio o političkoj krizi u Srbiji, studentskim prosvjedima, odnosu vlasti prema građanima te europskoj budućnosti zemlje. Među ostalim, izjavio je da građani sve manje vjeruju državnim institucijama, da se "više boje policije nego kriminalaca" te da, da je na mjestu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, "ne bi mirno spavao ni da nema prosvjeda".

Portal B92 objavio je tekst pod naslovom "Prosvjednici se udružili s mrziteljima Srbije: Grbović pokazao da svi žele biti zvijezde u Hrvatskoj", uz tvrdnju da hrvatski mediji daju prostor političkim protivnicima vlasti u Beogradu. Sličan ton imao je i Alo!, koji je objavio članak pod naslovom "Prosvjednici žele biti zvijezde u Hrvatskoj: Zagrebački mediji otvorili vrata rušiteljima Srbije". U tekstu se navodi kako predstavnici oporbe i studenti svoje političke poruke sve češće šalju upravo preko hrvatskih medija. Među najžešćim reakcijama bila je ona portala Informer, koji je tekst naslovio "Grbović otišao u Hrvatsku prijetiti Vučiću: 'Da sam na njegovu mjestu, ne bih mirno spavao'".

Oštro je reagirao i Pink, koji je objavio tekst pod naslovom "Hrvati im dali prostor: Intervjuom za Večernji list Grbović pokazao da svi prosvjednici žele biti zvijezde u Lijepoj Našoj". U tekstu se tvrdi da hrvatski mediji pružaju prostor političkim protivnicima vlasti u Srbiji te da predstavnici oporbe svoje poruke sve češće šalju preko hrvatskih medija. Pojedini mediji otišli su i korak dalje pa su ustvrdili kako se Srbija suočava s pokušajima destabilizacije, dok hrvatski mediji, kako navode, "gotovo po pravilu pružaju prostor onima koji najžešće napadaju vlast u Beogradu".

U razgovoru s Hrvojem Zovkom Grbović je, među ostalim, ustvrdio da je sustav koji je uspostavio Aleksandar Vučić dosegao svoje granice te da građani sve manje vjeruju institucijama. Kazao je i da se ljudi danas više boje policije nego kriminalaca te ocijenio da vlast više ne može prikriti duboke probleme u funkcioniranju države. Kritizirao je i smjer vanjske politike Srbije, poručivši da zemlja ne treba postati "ni kineska provincija ni američka savezna država", nego punopravna članica Europske unije. Govorio je i o studentskim prosvjedima, političkoj krizi te potrebi stvaranja snažnog proeuropskog političkog bloka koji bi Srbiju, kako smatra, usmjerio prema europskim integracijama.