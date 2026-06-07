Zašto Hrvatska nikako bezuvjetno ne smije propustiti ovakvu Srbiju u EU?

Na summitu o zapadnom Balkanu u Crnoj Gori Hrvatska je prvi put bila u prilici nekome postaviti uvjete za ulazak u EU. Premijer Andrej Plenković je, naime, javno objavio osam uvjeta koje Crna Gora treba ispuniti da bi Hrvatska glasala za njezin ulazak, izgledno 2028., u EU. Do sada pamtimo samo da je Hrvatska bila izložena takvom uvjetovanju, bilo je tu i ucjena i prijevara, prvo su nam govorili da u EU ne možemo dok ne bude uhićen Ante Gotovina, a kada se to dogodilo, morali smo čekati još osam godina. Kada nam je bilo najteže, nož u leđa nam je zabila još i Slovenija, zbog čijih ucjena smo izgubili još nekoliko godina. No, bilo pa prošlo. U svakom slučaju, Hrvatska je prošla najžešće testove i uvjete, teže od bilo koje druge tranzicijske zemlje.
Za RH je najvažnije priznanje Beograda da je imperijalna Srbija bila agresor koji je napao druge narode, neka okrive Slobu Miloševića, svejedno, ali moraju proći katarzu
Komentara 6
Želim im sve najgore.
Ako smo pametni i mi ćemo izaći iz EU. A što nas briga gdje će Srbija. I što je uopće spominjete stalno. Zbog klikova i čitanosti? Mene uopće ne zanimaju više.
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Smrdija nebi trebala ući u EU jer je to jedna zatucana i zaostala zemlja. Srbi ionako ne razumiju pojam demokracija