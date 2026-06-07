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Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

Zašto Hrvatska nikako bezuvjetno ne smije propustiti ovakvu Srbiju u EU?

07.06.2026. u 06:31

Za RH je najvažnije priznanje Beograda da je imperijalna Srbija bila agresor koji je napao druge narode, neka okrive Slobu Miloševića, svejedno, ali moraju proći katarzu

Na summitu o zapadnom Balkanu u Crnoj Gori Hrvatska je prvi put bila u prilici nekome postaviti uvjete za ulazak u EU. Premijer Andrej Plenković je, naime, javno objavio osam uvjeta koje Crna Gora treba ispuniti da bi Hrvatska glasala za njezin ulazak, izgledno 2028., u EU. Do sada pamtimo samo da je Hrvatska bila izložena takvom uvjetovanju, bilo je tu i ucjena i prijevara, prvo su nam govorili da u EU ne možemo dok ne bude uhićen Ante Gotovina, a kada se to dogodilo, morali smo čekati još osam godina. Kada nam je bilo najteže, nož u leđa nam je zabila još i Slovenija, zbog čijih ucjena smo izgubili još nekoliko godina. No, bilo pa prošlo. U svakom slučaju, Hrvatska je prošla najžešće testove i uvjete, teže od bilo koje druge tranzicijske zemlje.

Ključne riječi
Europska unija Aleksandar Vučić Srbija Crna Gora Andrej Plenković

Komentara 6

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Avatar Thor
Thor
06:53 07.06.2026.

Smrdija nebi trebala ući u EU jer je to jedna zatucana i zaostala zemlja. Srbi ionako ne razumiju pojam demokracija

ŠL
Šleger
06:56 07.06.2026.

Želim im sve najgore.

MA
marama33
06:54 07.06.2026.

Ako smo pametni i mi ćemo izaći iz EU. A što nas briga gdje će Srbija. I što je uopće spominjete stalno. Zbog klikova i čitanosti? Mene uopće ne zanimaju više.

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