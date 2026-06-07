Zašto Hrvatska nikako bezuvjetno ne smije propustiti ovakvu Srbiju u EU?

Na summitu o zapadnom Balkanu u Crnoj Gori Hrvatska je prvi put bila u prilici nekome postaviti uvjete za ulazak u EU. Premijer Andrej Plenković je, naime, javno objavio osam uvjeta koje Crna Gora treba ispuniti da bi Hrvatska glasala za njezin ulazak, izgledno 2028., u EU. Do sada pamtimo samo da je Hrvatska bila izložena takvom uvjetovanju, bilo je tu i ucjena i prijevara, prvo su nam govorili da u EU ne možemo dok ne bude uhićen Ante Gotovina, a kada se to dogodilo, morali smo čekati još osam godina. Kada nam je bilo najteže, nož u leđa nam je zabila još i Slovenija, zbog čijih ucjena smo izgubili još nekoliko godina. No, bilo pa prošlo. U svakom slučaju, Hrvatska je prošla najžešće testove i uvjete, teže od bilo koje druge tranzicijske zemlje.