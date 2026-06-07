FOTO Nevjerojatni prizori iz europske prijestolnice: Više od milijun vjernika dočekalo papu
Više od milijun ljudi ispunilo je ulice Madrida i jedan od glavnih trgova u nedjelju ujutro kako bi nakratko vidjeli papu Lava dok se probijao prema misi na otvorenom, koja se očekuje kao najveći događaj tijekom njegova tjednog posjeta Španjolskoj.
Ljudi su mahali zastavama i vikali "Živio Papa" dok se Lav vozio u papamobilu niz glavnu madridsku ulicu Paseo de la Castellana prema trgu Cibeles, gdje vodi misu. Neki su bacali latice cvijeća dok je stizao na trg.