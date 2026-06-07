FOTO Nevjerojatni prizori iz europske prijestolnice: Više od milijun vjernika dočekalo papu

Više od milijun ljudi ispunilo je ulice Madrida i jedan od glavnih trgova u nedjelju ujutro kako bi nakratko vidjeli papu Lava dok se probijao prema misi na otvorenom, koja se očekuje kao najveći događaj tijekom njegova tjednog posjeta Španjolskoj.
Više od milijun ljudi ispunilo je ulice Madrida i jedan od glavnih trgova u nedjelju ujutro kako bi nakratko vidjeli papu Lava dok se probijao prema misi na otvorenom, koja se očekuje kao najveći događaj tijekom njegova tjednog posjeta Španjolskoj.
Foto: Sergio R Moreno
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Ljudi su mahali zastavama i vikali "Živio Papa" dok se Lav vozio u papamobilu niz glavnu madridsku ulicu Paseo de la Castellana prema trgu Cibeles, gdje vodi misu. Neki su bacali latice cvijeća dok je stizao na trg.
Ljudi su mahali zastavama i vikali "Živio Papa" dok se Lav vozio u papamobilu niz glavnu madridsku ulicu Paseo de la Castellana prema trgu Cibeles, gdje vodi misu. Neki su bacali latice cvijeća dok je stizao na trg.
Foto: Sergio R Moreno
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Na trgu i okolnim ulicama okupilo se oko 1,2 milijuna ljudi, rekli su Vatikan i lokalni organizatori.
Na trgu i okolnim ulicama okupilo se oko 1,2 milijuna ljudi, rekli su Vatikan i lokalni organizatori.
Foto: Sergio R Moreno
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"Neka Madrid ostane gostoljubiv i uključiv grad, gdje je društveni život inspiriran istinskim ljudskim vrijednostima", napisao je Lav u knjigu gostiju nakon što mu je gradonačelnik uručio ključ grada.
"Neka Madrid ostane gostoljubiv i uključiv grad, gdje je društveni život inspiriran istinskim ljudskim vrijednostima", napisao je Lav u knjigu gostiju nakon što mu je gradonačelnik uručio ključ grada.
Foto: Sergio R Moreno
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Lav je počeo svoje putovanje u subotu sastancima s migrantima i beskućnicima te bdijenjem s oko 600.000 mladih u Madridu.
Lav je počeo svoje putovanje u subotu sastancima s migrantima i beskućnicima te bdijenjem s oko 600.000 mladih u Madridu.
Foto: Sergio R Moreno
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Njegov posjet od 6. do 12. lipnja također uključuje posjet Barceloni i Kanarskim otocima, gdje će se susresti s migrantima koji su riskirali svoje živote prelazeći more iz zapadne Afrike.
Njegov posjet od 6. do 12. lipnja također uključuje posjet Barceloni i Kanarskim otocima, gdje će se susresti s migrantima koji su riskirali svoje živote prelazeći more iz zapadne Afrike.
Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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Foto: Sergio R Moreno
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