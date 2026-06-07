Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ODALI MU PRIZNANJE

Real Madrid se prisjetio Dražena Petrovića na 33. obljetnicu pogibije

Neprežaljeni košarkaš Dražen Petrović danas bi proslavio 61. rođendan
Jurica Galoic/PIXSELL
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
07.06.2026.
u 14:25

Europski košarkaški doprvak Real Madrid prisjetio se u nedjelju svog bivšeg igrača Dražena Petrovića koji je prije 33 godine poginuo u prometnoj nesreći

Hrvatski reprezentativac Petrović izgubio je život 7. lipnja 1993. u Njemačkoj. Real Madrid, za koji je igrao 1988. i 1989. godine, izvijestio je preko svoje internetske stranice da je Petrović "izvodio egzibicije u bijelom dresu".

"One su mu osigurale mjesto u povijesti Real Madrida", naveo je klub i objavio fotografiju hrvatskog igrača i video. "Kraljevski klub" je podsjetio na finale europskog Kupa pobjednika kupova u kojem je Šibenčanin zabio 62 koša u pobjedi nad talijanskom Snaidero Casertom. Te godine je Real Madrid osvojio i španjolski Kup.

Petrović je imao 28 godina u trenutku tragične prometne nesreće. Igrao je za Šibenku i Cibonu od kuda je otišao u Real Madrid. S Hrvatskom je 1992. godine osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Barceloni, prvom velikom natjecanju na kojem je nastupila Hrvatska kao samostalna država. Iz Real Madrida je otišao u NBA ligu, prvo u Portland Trail Blazerse, a onda u New Jersey Netse. Nakon sto je poginuo Netsi su povukli broj 3 koji je on nosio.

Košarkaši Real Madrida, za koje nastupa hrvatski reprezentativac Mario Hezonja, u subotu su ispali u četvrtfinalu doigravanja španjolskog prvenstva od Tenerifa. Ranije ove sezone poraženi su u tri finala. U finalu Eurolige svladao ih je Olympiakos, u španjolskom Kupu kralja Baskonia, a u Superkupu je bolja bila Valencia.

U nedjelju su u sportskom kampu na sjeveru Madrida počeli izvranredni izbori za predsjednika kluba, a na koje je pozvano 70.000 punoljetnih članova Real Madrida. Natječu se građevinar Florentino Perez, koji 23 godine upravlja klubom, i mladi energetski poduzetnik Enrique Riquelme Vives.
Ključne riječi
košarka Real Madrid Dražen Petrović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!