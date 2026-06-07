Real Madrid se prisjetio Dražena Petrovića na 33. obljetnicu pogibije

Hrvatski reprezentativac Petrović izgubio je život 7. lipnja 1993. u Njemačkoj. Real Madrid, za koji je igrao 1988. i 1989. godine, izvijestio je preko svoje internetske stranice da je Petrović "izvodio egzibicije u bijelom dresu".

"One su mu osigurale mjesto u povijesti Real Madrida", naveo je klub i objavio fotografiju hrvatskog igrača i video. "Kraljevski klub" je podsjetio na finale europskog Kupa pobjednika kupova u kojem je Šibenčanin zabio 62 koša u pobjedi nad talijanskom Snaidero Casertom. Te godine je Real Madrid osvojio i španjolski Kup.

Petrović je imao 28 godina u trenutku tragične prometne nesreće. Igrao je za Šibenku i Cibonu od kuda je otišao u Real Madrid. S Hrvatskom je 1992. godine osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Barceloni, prvom velikom natjecanju na kojem je nastupila Hrvatska kao samostalna država. Iz Real Madrida je otišao u NBA ligu, prvo u Portland Trail Blazerse, a onda u New Jersey Netse. Nakon sto je poginuo Netsi su povukli broj 3 koji je on nosio.

Košarkaši Real Madrida, za koje nastupa hrvatski reprezentativac Mario Hezonja, u subotu su ispali u četvrtfinalu doigravanja španjolskog prvenstva od Tenerifa. Ranije ove sezone poraženi su u tri finala. U finalu Eurolige svladao ih je Olympiakos, u španjolskom Kupu kralja Baskonia, a u Superkupu je bolja bila Valencia.

U nedjelju su u sportskom kampu na sjeveru Madrida počeli izvranredni izbori za predsjednika kluba, a na koje je pozvano 70.000 punoljetnih članova Real Madrida. Natječu se građevinar Florentino Perez, koji 23 godine upravlja klubom, i mladi energetski poduzetnik Enrique Riquelme Vives.