FOTO Prve snimke užasa kod Virovitice: Četiri osobe poginule u jezivom sudaru, automobili potpuno uništeni

Četiri osobe smrtno su stradale u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju oko 12.25 sati na virovitičkoj sjevernoj obilaznici, izvijestila je Policijska uprava virovitičko-podravska. Portal ICV objavio je i potresne fotografije s mjesta nesreće na kojima se vide potpuno uništeni automobili nakon silovitog sudara, kao i helikopter koji je sletio na mjesto tragedije.

Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, a osim četvero poginulih, jedna je osoba zadobila ozljede te je prevezena u Opću bolnicu Virovitica. Na mjesto događaja bio je pozvan i helikopter hitne medicinske službe, no unatoč naporima službi, jedna od teško ozlijeđenih osoba nije preživjela.

Odmah nakon dojave na teren su upućeni djelatnici hitne medicinske pomoći, vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Virovitica i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Suhopolje te policijski službenici. Očevidom rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara, a okolnosti nesreće tek trebaju biti utvrđene. Zbog policijskog očevida i intervencije žurnih službi virovitička obilaznica zatvorena je za sav promet.