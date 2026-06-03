Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OSTAVIO JE DUBOK TRAG

Poznate sportske ličnosti opraštaju se od Edina Avdića: 'Desetljećima nam je donosio najbolje prijenose'

Screenshot
VL
Autor
Večernji.hr
03.06.2026.
u 19:16

Među prvima je to učinio najbolji košarkaš Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić, ujedno i posljednji Avdićev gost u podcastu 'X&O Chat'

Iznenadna smrt možda i najpoznatijeg košarkaškog komentatora u regiji Edina Avdića šokirala je javnost u njegovoj rodnoj Bosni i Hercegovini i ostatku regije. Još uvijek nije poznat uzrok smrti 46-godišnjeg novinara.

Avdić je ostavio bogato nasljeđe u sportu, a zbog svog znanja o košarci postao je sinonim za prijenose Eurolige, ABA lige i NBA lige. Od njega se dirljivim porukama na društvenim mrežama opraštaju brojna poznata lica iz svijeta sporta. Među prvima je to učinio najbolji košarkaš Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić, ujedno i posljednji Avdićev gost u podcastu 'X&O Chat'.

'Poštovao je veće igrače, a u igri nije bilo nikakvog straha' - Mario Tokić o mladom Modriću

- Šokiran sam. Život je stvarno nepredvidiv i krhak. Edin Avdić je bio izuzetan čovjek, vrhunski profesionalac i pravi radnik koji je košarku volio svim srcem. Desetljećima nam je donosio najbolje prijenose sa strašću i znanjem koje rijetko tko ima. Ostavio je dubok trag i uvijek će se pamtiti kao najbolji košarkaški komentator s ovih prostora. Obitelji iskrena sućut - napisao je centar reprezentacije BiH.

Još jedan bivši sportaš koji se oglasio je i Mirza Teletović, protagonist Avdićevog legendarnog povika s utakmice Bosne i Hercegovine i Litve na Eurobasketu 2013. "Teletović, iz svlačionice, sa parkinga" - viknuo je tada Avdić.

- Druže i brate moj. Ne mogu vjerovati da više nisi sa nama, a prije dva dana smo se čuli, jedan drugom Bajram čestitali... Bitan si dio moje karijere i da nije one tvoje čuvene rečenice: 'S parkinga', možda ne bi bilo ni mene ovakvog. A što je još važnije, moja obitelj i ja smo te doživljavali kao najvoljenijeg. Ostavio si prazninu u našim srcima i neizbrisiv trag u našim životima. Volim te brate. Počivaj u miru i rahmet tvojoj lijepoj duši - napisao je legendarni BiH košarkaš.
Ključne riječi
Mirza Teletović Jusuf Nurkić smrt Edin Avdić

Komentara 1

Pogledaj Sve
NO
Normalniživot
20:08 03.06.2026.

Nikad čuo za najpoznatijeg u regiji. Dsbogda mu se do ujutro pridlužili svi "poznati u regiji" uključivo one koji o njima pišu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!