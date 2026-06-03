Poznate sportske ličnosti opraštaju se od Edina Avdića: 'Desetljećima nam je donosio najbolje prijenose'

Iznenadna smrt možda i najpoznatijeg košarkaškog komentatora u regiji Edina Avdića šokirala je javnost u njegovoj rodnoj Bosni i Hercegovini i ostatku regije. Još uvijek nije poznat uzrok smrti 46-godišnjeg novinara.

Avdić je ostavio bogato nasljeđe u sportu, a zbog svog znanja o košarci postao je sinonim za prijenose Eurolige, ABA lige i NBA lige. Od njega se dirljivim porukama na društvenim mrežama opraštaju brojna poznata lica iz svijeta sporta. Među prvima je to učinio najbolji košarkaš Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić, ujedno i posljednji Avdićev gost u podcastu 'X&O Chat'.

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- Šokiran sam. Život je stvarno nepredvidiv i krhak. Edin Avdić je bio izuzetan čovjek, vrhunski profesionalac i pravi radnik koji je košarku volio svim srcem. Desetljećima nam je donosio najbolje prijenose sa strašću i znanjem koje rijetko tko ima. Ostavio je dubok trag i uvijek će se pamtiti kao najbolji košarkaški komentator s ovih prostora. Obitelji iskrena sućut - napisao je centar reprezentacije BiH.

Još jedan bivši sportaš koji se oglasio je i Mirza Teletović, protagonist Avdićevog legendarnog povika s utakmice Bosne i Hercegovine i Litve na Eurobasketu 2013. "Teletović, iz svlačionice, sa parkinga" - viknuo je tada Avdić.

- Druže i brate moj. Ne mogu vjerovati da više nisi sa nama, a prije dva dana smo se čuli, jedan drugom Bajram čestitali... Bitan si dio moje karijere i da nije one tvoje čuvene rečenice: 'S parkinga', možda ne bi bilo ni mene ovakvog. A što je još važnije, moja obitelj i ja smo te doživljavali kao najvoljenijeg. Ostavio si prazninu u našim srcima i neizbrisiv trag u našim životima. Volim te brate. Počivaj u miru i rahmet tvojoj lijepoj duši - napisao je legendarni BiH košarkaš.