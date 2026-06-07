Matjaž Kek novi je trener Rijeke, vratio se nakon osam godina

Matjaž Kek novi je trener HNK Rijeka. Najtrofejniji strateg u klupskoj povijesti vratio se na mjesto sreće i na klupu na kojoj je sjedio u čak 274 utakmice, od toga 201 u HNL-u, 42 u europskim natjecanjima te 31 u Kupu i Superkupu.

Kek je trener koji je s Rijekom osvojio prvi naslov prvaka u klupskoj povijesti, podigao dva trofeja Hrvatskog kupa i jedan Superkup te ostvario najviše pobjeda na riječkoj klupi (165 u svim natjecanjima) uz prosijek od 2,04 osvojena boda po utakmici, odnosno prosječno 1,97 postignutih golova. U svom prvom mandatu na kormilu Bijelih proveo je 2045 dana, vodeći momčad od 27. veljače 2013. do 6. listopada 2018. godine.

Pod vodstvom Matjaža Keka nogometaši Rijeke odigrali su neke od najznačajnijih europskih utakmica u klupskoj povijesti, tri puta izborili nastup u skupnoj fazi Europske lige te bili nadomak plasmana u Ligu prvaka. Rijeka je pod njegovim vodstvom pobijedila velikane poput Milana, Feyenoorda, Standard Liegea i Stuttgarta, ostala neporažena protiv Seville, Betisa i RB Salzburga te se prvi put u klupskoj povijesti ozbiljno pozicionirala na europskoj nogometnoj karti.

Matjaž Kek se nakon gotovo osam godina vraća na Rujevicu, u momčad prepunu igračkog potencijala koja je željna novog rezultatskog iskoraka i borbe za najviše ciljeve.