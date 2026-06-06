VIDEO Obračunao se s vozačima koji su mu parkirali na imanju: Pogledajte što je napravio

Britanski farmer je postao je legenda nakon što je snimka njegove osvete vozačima koji su nelegalno parkirali na njegovoj zemlji postala viralna. Prema objavljenim snimkama, farmer je traktorom s cisternom poprskao više od 20 luksuznih automobila gustim gnojivom. Među vozilima su se našli Mercedes, BMW, Jaguar i drugi skupi modeli. Čovjek je izjavio da je mu je dosta neprestanih problema s turistima koji ignoriraju znakove zabrane parkiranja i ulaze na privatnu zemlju. Vozači su navodno oštetili travnjake i stvarali nered.

Snimke pokazuju automobile potpuno prekrivene smeđom masom, a miris se, prema svjedocima, osjećao na stotine metara. Video je brzo postao viralan na društvenim mrežama, a reakcije su podijeljene. "Bravo! Ljudi više nemaju poštovanja prema tuđoj imovini". Drugi smatraju da je reakcija pretjerana: "Ovo je uništenje tuđe imovine, mogao bi imati problema sa zakonom".

Policija zasad nije objavila hoće li pokrenuti istragu protiv farmera, no on tvrdi da su vozila bila nelegalno parkirana na njegovoj privatnoj zemlji unatoč jasnim znakovima upozorenja, prenosi LadBible.