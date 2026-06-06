Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAKVA OSVETA

VIDEO Obračunao se s vozačima koji su mu parkirali na imanju: Pogledajte što je napravio

Dylan Wakley/Facebook
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
06.06.2026.
u 19:41

Među vozilima su se našli Mercedes, BMW, Jaguar i drugi skupi modeli

Britanski farmer je postao je legenda nakon što je snimka njegove osvete vozačima koji su nelegalno parkirali na njegovoj zemlji postala viralna. Prema objavljenim snimkama, farmer je traktorom s cisternom poprskao više od 20 luksuznih automobila gustim gnojivom. Među vozilima su se našli Mercedes, BMW, Jaguar i drugi skupi modeli. Čovjek je izjavio da je mu je dosta neprestanih problema s turistima koji ignoriraju znakove zabrane parkiranja i ulaze na privatnu zemlju. Vozači su navodno oštetili travnjake i stvarali nered.

Snimke pokazuju automobile potpuno prekrivene smeđom masom, a miris se, prema svjedocima, osjećao na stotine metara. Video je brzo postao viralan na društvenim mrežama, a reakcije su podijeljene. "Bravo! Ljudi više nemaju poštovanja prema tuđoj imovini". Drugi smatraju da je reakcija pretjerana: "Ovo je uništenje tuđe imovine, mogao bi imati problema sa zakonom". 

Policija zasad nije objavila hoće li pokrenuti istragu protiv farmera, no on tvrdi da su vozila bila nelegalno parkirana na njegovoj privatnoj zemlji unatoč jasnim znakovima upozorenja, prenosi LadBible.

Cijene na Oktoberfestu otišle u nebo: Evo koliko će posjetitelji morati izdvojiti za kriglu piva
Ključne riječi
pakiranje imanje vozači

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar BudiTu
BudiTu
20:41 06.06.2026.

Dobro je napravio,...bolje bi mu bilo još da je u krug izorao jedno 1 m širine, pa da uopće ne mogu sa zemlje, nego zovu pauk....to bi bi o posao. I da,..ne znam kako je bacanje dreka na neki predmet oštećivanje tog istog predmeta....pa nije sjekire bacao!!!

KP
Karlovacko pivo
20:02 06.06.2026.

Hahaha prepisujete iz drugih novina toje bilo prije par dana objavljeno na CH i na D novinama malo ste zakasnili ali dobro je da i naši budžovani znaju gdje mogu besplatno parkirat

ŠS
Štap sa glavom
21:39 06.06.2026.

Za one koji ne znaju ono što je na mome posjedu bez moga znanja i dopuštenja, a nije izvanredna ili hitna situacija, tu je nelegalno i ja odlučujem što ću s tim napraviti. Pogotovo ako stoji znak upozorenja kako nee dozvoljavam da netko bez moga dopuštenja koristi moju imovinu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!