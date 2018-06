Anzulović: Na pobjedi mi je čestitao i Dalić iz Rusije

Prva je opasnost prošla, a slijedi nova. Nakon rovovske bitke u Trstu i pobjede nad Talijanima (78:72), hrvatski košarkaši već danas (18 sati u Cluju) igraju novu utakmicu koju ne smiju izgubiti ako žele zadržati izglede za prolaz na Svjetsko prvenstvo u Kini.

Štoviše, izabranici Dražena Anzulovića sutra moraju pobijediti ako žele proći u drugi krug kvalifikacija jer utakmica je “ili mi ili oni” s obzirom na to da i Rumunji imaju skor 2-3. Stoga se gostujuća pobjeda nad azzurrima može tretirati tek kao kupnja ponešto mira i puno samopouzdanja.

S obzirom na važnost ovih utakmica, a voda je došla do grla, Hrvatski košarkaški savez unajmio je čarter-let iz Trsta za Cluj i potom za Zagreb pa smo tijekom mirnog leta za Rumunjsku porazgovarali s hrvatskim izbornikom. S pobjedom nad azzurrima on je skinuo prvi uteg, od nekoliko njih, sa svojih leđa.

Bilo je dosta hrvatskih navijača

– Olakšanje jest jer znamo koliko nam je ova utakmica značila, no mi još ništa nismo napravili. Mi smo zapravo 100.000 milja od cilja. Srećom, od prvog dana ovog ciklusa priprema mi smo se prema situaciji u kojoj smo se našli odnosili vrlo ozbiljno i to nam se i vratilo.

Tako moramo nastaviti i u nedjelju pa će nam se to vratiti i u Cluju – kaže čovjek u čijim je rukama sudbina nacionalne vrste.

Srećom, u pobjedi nad Italijom neki su igrači odigrali svoje ponajbolje utakmice za reprezentaciju. Od debitanta Zubčića, preko Krušlina i Ramljaka pa do razigravača Stipčevića koji je najboljeg talijanskog strijelca Della Vallea toliko uspješno naganjao da ovaj ni koša nije zabio.

– Nikad nisam vidio Stipčevića da igra takvu obranu, no meni je najbitnije da su svi prihvatili svoju ulogu u reprezentaciji pa tako moram pohvaliti i Šakića koji je odigrao samo 45 sekundi i povrh toga zadržao fokus i ostao jako pozitivan.

Predosjetili su to, i prepoznali, i hrvatski navijači kojih se u Trstu pojavilo puno više nego što je Anzulović očekivao.

– S obzirom na situaciju u kojoj se naša reprezentacija našla, ni u snu nisam pomišljao da će biti toliko naših ljudi. Očito je još uvijek nekome stalo do te naše reprezentacije. Bitan je to faktor, da se ne osjećamo napušteno. Hvala svima na čestitkama, pa tako i izborniku nogometne reprezentacije Zlatku Daliću koji mi je čestitao porukom, a imao sam i nekoliko propuštenih poziva iz Rusije. Uz reprezentaciju su bili i velikani. Stojko Vranković i Dino Rađa po službenoj dužnosti (predsjednik Saveza i šef Stručnog savjeta) te Toni Kukoč svojom voljom, a u Trstu je za kockaste navijala i državna tajnica za sport Janica Kostelić i to je sve zacijelo imalo svoj učinak.

– Mi to želimo i potenciramo, a oni time pokazuju koliko im je stalo. Treba reći i da je uz njih, emotivce, tu i glavni tajnik HKS-a Joke Vranković kao neka vrsta stabilizatora. Bilo je lijepo vidjeti kako talijanski navijači prilaze našim legendama i mole za zajedničku fotografiju. Stojko, Dino i Toni neka su vrsta imidža ove reprezentacije. Svi koji su spremni staviti svoj ego sa strane dobro su došli, pa tako našim članom smatram i Perasovića.

Šarić je stožerni igrač

Osim većeg broja lopti za supertalentiranog centra Ivicu Zupca, u nedjeljnoj utakmici protiv Rumunja voljeli bismo vidjeti i raspoloženijeg Darija Šarića. Šiši pati zbog ozlijeđenog gležnja pa je iz igre šutirao 2-15 promašivši svih devet šutova za dva koša.

– Dariju takvo što najteže pada. Sva sreća da je pozitivan i zna da se ne živi od jedne utakmice. On je naš stožerni igrač, pokretač puno toga pozitivnoga pa vjerujem da ćemo ga već protiv Rumunjske vidjeti u boljem izdanju – zaključio je izbornik.

