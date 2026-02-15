Naši Portali
TORCIDA I ULTRASI

VIDEO Nekoliko desetaka huligana blokiralo autocestu, policija spriječila još veći kaos

Foto: screenshot X / MUP
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
15.02.2026.
u 12:30

Na 60. kilometru autoceste došlo je do zaustavljanja 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3 vozila Ultrasa

Policija je objavila kako je spriječila novi sukob navijača na autocesti A1. "Oko 11,35 sati na 60. kilometru autoceste došlo je do zaustavljanja 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3 vozila Ultrasa koji su išli prema Rijeci" izvjestili su. Na snimci koju je objavio MUP vidi se nekoliko desetaka muškaraca, a dobar dio njih i maskiran

policija MUP sukob navijača A1 Navijači

Komentara 13

Pogledaj Sve
Avatar antikomunist2
antikomunist2
12:47 15.02.2026.

Troristi" A njima slični ih nazivaju "navijačima"!

Avatar Scuderia
Scuderia
12:50 15.02.2026.

Torcida voli krš i lom, ali ta ista Torcida kada se policajac primi za pendrek ili pištolj: "Mama, ja sam žrtva policijske brutalnosti.".

13:01 15.02.2026.

Državu treba urediti, ovo je primjer nereda u državi koji se tolerira zadnjih 30 godina. Dokle ?

