VIDEO Nekoliko desetaka huligana blokiralo autocestu, policija spriječila još veći kaos

Policija je objavila kako je spriječila novi sukob navijača na autocesti A1. "Oko 11,35 sati na 60. kilometru autoceste došlo je do zaustavljanja 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3 vozila Ultrasa koji su išli prema Rijeci" izvjestili su. Na snimci koju je objavio MUP vidi se nekoliko desetaka muškaraca, a dobar dio njih i maskiran.
⚽️4⚽️ Policija pravovremenom reakcijom na AC spriječila sukob navijača— MUP-RH (@mup_rh) February 15, 2026
- oko 11,35 sati na 60 kilometru autoceste došlo je do zaustavljanja 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3 vozila Ultrasa koji su išli prema Rijeci https://t.co/XNTntRHg2u pic.twitter.com/YjQP3adrNO
