Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PUNO BOLJI DRUGI NASTUP

Zrinka Ljutić zauzela 17. mjesto u veleslalomu, slavlje za domaćine, pobjeda Brignone

Winter Olympics 2026
Michael Kappeler/DPA
Autor
Patrik Mršnik
15.02.2026.
u 14:25

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić popravila je svoj plasman za šest mjesta u veleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo, dok je domaća heroina Federica Brignone osvojila drugo zlato i izazvala erupciju oduševljenja na stazi Tofane

Iako nije uspjela doći do borbe za medalje, mlada hrvatska skijašica Zrinka Ljutić pokazala je karakter i vještinu u drugoj vožnji olimpijskog veleslaloma. Nakon što je u prvoj vožnji sa startnim brojem osam zauzela 23. mjesto, sa zaostatkom od 2.11 sekundi za vodećom, u drugom je laufu pokazala znatno agresivniji i precizniji pristup. To joj je donijelo skok od šest pozicija i konačno 17. mjesto s ukupnim vremenom 2:15.01. Bio je to solidan nastup za Ljutić, kojim je potvrdila svoj potencijal na najvećoj svjetskoj pozornici. Nažalost, druga hrvatska predstavnica, šesnaestogodišnja debitantica Pia Vučinić, nije uspjela završiti prvu vožnju nakon pada neposredno pred ciljem.

Nedjelja u Cortini d'Ampezzo ipak će ostati upamćena po nevjerojatnom uspjehu domaće skijašice Federice Brignone. Nakon što je već osvojila zlato u superveleslalomu, Brignone je dominirala i u tehničkoj disciplini. S vodećom pozicijom nakon prve vožnje, u drugoj je izdržala ogroman pritisak i s ukupnim vremenom 2:13.50 stigla do svog drugog zlata na ovim Igrama. Time je ispisala povijest kao prva Talijanka s dva zlata u alpskom skijanju na istim Zimskim olimpijskim igrama, a sve to pred oduševljenom domaćom publikom i nakon teškog loma noge koji ju je zadesio prije manje od godinu dana.

Prava drama odvijala se u borbi za preostala mjesta na postolju. Na kraju se dogodila rijetko viđena situacija – dvije skijašice podijelile su srebrnu medalju. Šveđanka Sara Hector, braniteljica naslova iz Pekinga, i Norvežanka Thea Louise Stjernesund ostvarile su identično ukupno vrijeme (2:14.12), pa su obje nagrađene srebrom, dok brončana medalja u ovoj utrci nije dodijeljena.

Mnoge favoritkinje ostale su bez odličja. Talijanka Sofia Goggia, treća nakon prve vožnje, na kraju je pala na deseto mjesto, dok je najveća zvijezda današnjice, Amerikanka Mikaela Shiffrin, utrku završila kao jedanaesta. Njemica Lena Dürr, koja je nakon prve vožnje bila druga, također je podbacila u finalu i završila kao deveta, što samo potvrđuje koliko je staza bila zahtjevna i koliko je velika bila pobjeda Federice Brignone.
Ključne riječi
Skijanje ZOI 2026. Zrinka Ljutić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Asterix
Asterix
15:04 15.02.2026.

Nadam se da je druga vožnja put ka povratku samopuzdanja i otresanju grča (koji je bio jasno vidljiv ove sezone).

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!