Zrinka Ljutić zauzela 17. mjesto u veleslalomu, slavlje za domaćine, pobjeda Brignone

Iako nije uspjela doći do borbe za medalje, mlada hrvatska skijašica Zrinka Ljutić pokazala je karakter i vještinu u drugoj vožnji olimpijskog veleslaloma. Nakon što je u prvoj vožnji sa startnim brojem osam zauzela 23. mjesto, sa zaostatkom od 2.11 sekundi za vodećom, u drugom je laufu pokazala znatno agresivniji i precizniji pristup. To joj je donijelo skok od šest pozicija i konačno 17. mjesto s ukupnim vremenom 2:15.01. Bio je to solidan nastup za Ljutić, kojim je potvrdila svoj potencijal na najvećoj svjetskoj pozornici. Nažalost, druga hrvatska predstavnica, šesnaestogodišnja debitantica Pia Vučinić, nije uspjela završiti prvu vožnju nakon pada neposredno pred ciljem.

Nedjelja u Cortini d'Ampezzo ipak će ostati upamćena po nevjerojatnom uspjehu domaće skijašice Federice Brignone. Nakon što je već osvojila zlato u superveleslalomu, Brignone je dominirala i u tehničkoj disciplini. S vodećom pozicijom nakon prve vožnje, u drugoj je izdržala ogroman pritisak i s ukupnim vremenom 2:13.50 stigla do svog drugog zlata na ovim Igrama. Time je ispisala povijest kao prva Talijanka s dva zlata u alpskom skijanju na istim Zimskim olimpijskim igrama, a sve to pred oduševljenom domaćom publikom i nakon teškog loma noge koji ju je zadesio prije manje od godinu dana.

Prava drama odvijala se u borbi za preostala mjesta na postolju. Na kraju se dogodila rijetko viđena situacija – dvije skijašice podijelile su srebrnu medalju. Šveđanka Sara Hector, braniteljica naslova iz Pekinga, i Norvežanka Thea Louise Stjernesund ostvarile su identično ukupno vrijeme (2:14.12), pa su obje nagrađene srebrom, dok brončana medalja u ovoj utrci nije dodijeljena.

Mnoge favoritkinje ostale su bez odličja. Talijanka Sofia Goggia, treća nakon prve vožnje, na kraju je pala na deseto mjesto, dok je najveća zvijezda današnjice, Amerikanka Mikaela Shiffrin, utrku završila kao jedanaesta. Njemica Lena Dürr, koja je nakon prve vožnje bila druga, također je podbacila u finalu i završila kao deveta, što samo potvrđuje koliko je staza bila zahtjevna i koliko je velika bila pobjeda Federice Brignone.